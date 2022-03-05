8 років передавав інформацію ФСБ РФ: помічника нардепа ОПЗЖ спіймали на шпигунстві

Помічник народного депутата України підозрюється в передачі ФСБ РФ за гроші інформації з обороноздатності держави. Йому інкримінують державну зраду. Зокрема, за умисне надання представнику іноземної держави допомоги у проведенні підривної діяльності проти обороноздатності, державної та економічної безпеки України.

"За даними слідства, підозрюваний з жовтня 2014 по лютий 2022 за гроші здійснював збір і передачу співробітникам ФСБ РФ інформації з обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України. Він особисто складав за встановленим куратором спецслужб зразком аналітичні звіти щодо економічного, державного та суспільного становища в Україні, взаємовідносин між політичними силами, представленими у Верховній Раді України", - сказано в повідомленні Офісу генпрокурора.

Крім того, складені ним матеріали стосувалися надання Україні економічної та оборонної допомоги західними партнерами з використанням аналітичних звітів Міністерства оборони України, які надавалися за запитами народних депутатів України.

З'ясовано, що за весь період своєї злочинної діяльності підозрюваний отримав від співробітників ФСБ РФ близько 80 тис. доларів США. Він затриманий і взятий під варту відповідно до положень ст.615 КПК України строком на 30 діб. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.

За інформацією УП, мова йде про представника ОПЗЖ.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що російські окупаційні війська перейшли до відкритої тактики терору. Вони наносять точкові удари по цивільному населенню і критичній інфраструктурі країни.

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