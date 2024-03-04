В Ірландії побудували центр для тисячі українців: для чого він потрібен

Країна-партнер України Ірландія побудувала для біженців з України центр прийому з безліччю привілеїв.

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В Ірландії побудували центр для тисячі українців: / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікімедіа

Нову локацію на 985 місць для українських біженців побудували в Ньюхоллі в графстві Кілдер, що в Ірландії. Про це повідомили в редакції Kildarenow.

Готовність об'єкта становить уже 90% і здати в експлуатацію його вийде вже в березні.

Що буде в новому центрі

Новий центр буде призначений для тимчасового розміщення українських біженців. У департаменті у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді центр інтеграції назвуть Newhall, він зможе вмістити максимум 985 осіб, а договір на нього діятиме один рік.

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В уряді повідомили, що люди зможуть залишатися там на кілька тижнів, щоб звикнути до життя в Ірландії та підготуватися до переходу у власне житло.

У центрі буде:

387 кают зі спальними місцями і ванними кімнатами для сімей від 2 до 6 осіб

їдальня з підігрівом і розподіленими прийомами їжі

Крім іншого, об'єкт спроєктували так, щоб було забезпечено всі зручності, враховуючи культурні та релігійні уподобання. До того ж, там врахували графік обідів для студентів і тих, хто працює.

Також, у центрі створили окремі зони для відпочинку дорослих і дітей, пральні. На подвір'ї встановлять столи та ігрові зони.

За роботою цього центру спостерігатимуть спеціальні менеджери, персонал і співробітники Служби безпеки.

Ірландсько-українські відносини Згідно з даними Вікіпедії, Ірландія визнала Україну 31 грудня 1991 року, дипломатичні відносини між країнами було встановлено 1 квітня 1992 року. З 2000 в Україні та в Ірландії функціонують почесні консульства. Ірландія розглядає Україну як чинник стабільності та безпеки в регіоні та Європі загалом і позначає її серед інших держав, які нині існують на геополітичному просторі Східної Європи.

Допомога Україні

Як повідомляв Главред, Європейський парламент підтримав створення Українського фонду в розмірі 50 млрд євро на період 2024-2027 роки. Про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у своєму сервісі мікроблогів Х (колишній Twitter).

Також, Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. Туди увійшли боєприпаси, дрони та багато іншого. Про це йдеться на сайті німецького уряду.

До того ж, Європейський Союз може переглянути в бік збільшення обсягу допомоги Україні на 50 млрд євро, передбаченого на чотири роки, вважає постпред України при ЄС Всеволод Ченцов.

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