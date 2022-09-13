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У Держдумі прийшли в сказ через гарантії безпеки для України

13 вересня 2022, 19:03

На думку Слуцького, "це ніякі не гарантії безпеки", це проєкт пакту щодо залучення країн НАТО і їхніх союзників у війну в Україні.

Слуцький депутат
Слуцький розкритикував гарантії безпеки / Reuters

У Держдумі РФ прийшли в сказ через рекомендації щодо гарантій безпеки, опублікованих Офісом президента України і назвали їх "ескалацією", йдеться в заяві голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ і лідер ЛДПР Леоніда Слуцького.

"Всі його пункти спрямовані лише на подальшу ескалацію, а не на вирішення поточної ситуації. По суті, пропонується задокументувати просування військової інфраструктури країн Заходу до російських кордонів, накачування (України - ред.) західними озброєннями", - сказав він.

На думку Слуцького, "це ніякі не гарантії безпеки", це проєкт пакту щодо залучення країн НАТО і їхніх союзників у війну в Україні.

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"Проєкт проти Росії, проти ядерної держави. Сподіваюся, всі західні партнери Києва добре усвідомлюють під чим їм пропонується підписатися", - додав він.

Крім того, Слуцького також обурив пункт, який "не скасовує вступу України до НАТО".

На гарантії безпеки для України також істерично відреагував й Дмитро Медведєв у Telegram:

У Держдумі прийшли в сказ через гарантії безпеки для України

Статус держави-спонсора тероризму для Росії

Американське видання The Washington Post в середині квітня опублікувало відомості, згідно з якими президент України Володимир Зеленський в ході телефонних переговорів з президентом США Джо Байденом закликав главу Білого дому посприяти в ухваленні рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Вказувалося, що Байден готовий розглянути варіанти з метою тиску на Москву. Рішення про новий статус для РФ може призвести до санкцій проти десятка інших держав, які працюють з Росією, і заморожування російських активів на території США.

Пізніше Зеленський знову закликав США офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму і зазначив, що російські військові скоюють такі жахливі злочини, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

Зараз державами-спонсорами тероризму визнані Куба, Сирія, Іран і КНДР.

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війна в Україні Держдума РФ Леонід Слуцький
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