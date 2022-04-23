У Німеччині мають вирішити, чи постачати важке озброєння в Україну

Дочірня компанія концерну - Rheinmetall Landsysteme - готова поставити Києву свою продукцію протягом найближчих тижнів.
У Федеральній раді безпеки мають вирішити, чи готова Німеччина на прямі поставки важкого озброєння в Україну, пише видання DW.
Німецький оборонний концерн Rheinmetall звернувся до Федеральної ради безпеки за дозволом експортувати в Україну 100 бойових машин піхоти Marder.
Відзначається, що даний запит на пряму поставку важкого озброєння з Німеччини в Україну став першим з початку війни.
Дочірня компанія концерну - Rheinmetall Landsysteme-готова поставити Києву свою продукцію протягом найближчих тижнів.
Війна в Україні
У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
Читайте також:
- "Тваринний страх перед Путіним і Росією": Ілларіонов пояснив позицію Франції та Німеччини
- Німеччина не готова відмовитися від газу з РФ: Шольц побоюється "серйозних наслідків" для Європи