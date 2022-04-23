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У Німеччині мають вирішити, чи постачати важке озброєння в Україну

23 квітня 2022, 19:22

Дочірня компанія концерну - Rheinmetall Landsysteme - готова поставити Києву свою продукцію протягом найближчих тижнів.

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Rheinmetall готова експортувати в Україну 100 БМП Marder / © Rheinmetall

У Федеральній раді безпеки мають вирішити, чи готова Німеччина на прямі поставки важкого озброєння в Україну, пише видання DW.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall звернувся до Федеральної ради безпеки за дозволом експортувати в Україну 100 бойових машин піхоти Marder.

Відзначається, що даний запит на пряму поставку важкого озброєння з Німеччини в Україну став першим з початку війни.

Дочірня компанія концерну - Rheinmetall Landsysteme-готова поставити Києву свою продукцію протягом найближчих тижнів.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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