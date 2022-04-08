У Гаазі адвокат диктаторів розповів, як можуть заарештувати Путіна

Володимир Путін / Reuters

Ордер на арешт Путіна - про ймовірну вимогу затримати керуючого армією вбивць і ґвалтівників, заговорили в Гаазі. Постанова про арешт російського диктатора Володимира Путіна повинен виписати Міжнародний суд в Гаазі і отримати його буде простіше, ніж виграти справу по суті. Про це повідомляє портал ТСН з посиланням на слова юриста Олександра Кноупа.

Саме він в останні двадцять років в Гаазі був адвокатом, який захищає диктаторів і генералів, обвинувачених у геноциді і злочинах проти людства.

"Головний прокурор, якщо він схиляється до того, що військові злочини були скоєні і звинувачення може пов'язати їх з російською армією і її командуванням, він може попросити суддів виписати міжнародний ордер на арешт. По-перше, для цього не потрібна присутність обвинуваченого в залі суду. До того , доказова база, необхідна для такого рішення, незначна в порівнянні з самим судовим процесом", — каже чоловік.

За словами Кноупа, якщо міжнародні судді в Гаазі видадуть ордер на арешт Путіна, то його будуть зобов'язані будуть заарештувати в кожній зі ста двадцяти трьох країн-учасниць Римського статуту.

Як кажуть західні правоозахисники, над тим, щоб диктатор Путін і його соратники опинилися на лаві підсудних в Гаазі (приблизно також, як колись Сербський диктатор Мілошевич і його оточення), вже працюють в чотирьох десятках країн світу. Саме стільки держав-учасниць Міжнародного кримінального суду підтримали розслідування російських військових злочинів в Україні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ветеран юриспруденції, 101-річний Бенджамін Ференц, який працював прокурором ще на Нюрнберзькому процесі над нацистськими злочинцями, вважає, що російський президент Володимир Путін неодмінно повинен бути засуджений за злочини, які він вчинив проти людства.

За його словами, злочини, які зараз скоює Росія проти України- ганьба для людства, всі винні повинні бути притягнуті до відповідальності за агресію, злочини проти людяності і масові вбивства.