У Чорному морі корабель РФ випадково збив російський літак

Повітряне судно було збите "дружнім вогнем".
Військовий корабель Чорноморських сил Російської Федерації "дружнім вогнем" випадково знищив свій військовий літак.
Про це повідомляють Військово морські сили Збройних сил України у Facebook.
"В акваторії Чорного моря корабель ЧФ РФ "дружнім вогнем" знищив свій військовий літак", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомилося, що Росія заблокувала цивільне судноплавство у північно-західній частині акваторії Чорного моря вздовж українського узбережжя. У ДПСУ України також повідомили, що напередодні Ізмаїльський загін прикордонників зафіксував активність ворожих дронів за 1 км від узбережжя Одеської області та гирла Дунаю.
Нагадаємо, захисники острова Зміїний послали російський військовий корабель після вимоги здатися. Після цього 13 українських прикордонників загинули.
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