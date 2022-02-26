У Чорному морі корабель РФ випадково збив російський літак

Російський військовий корабель у Чорному морі/ Фото ілюстративне, Reuters

Військовий корабель Чорноморських сил Російської Федерації "дружнім вогнем" випадково знищив свій військовий літак.

Про це повідомляють Військово морські сили Збройних сил України у Facebook.

"В акваторії Чорного моря корабель ЧФ РФ "дружнім вогнем" знищив свій військовий літак", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомилося, що Росія заблокувала цивільне судноплавство у північно-західній частині акваторії Чорного моря вздовж українського узбережжя. У ДПСУ України також повідомили, що напередодні Ізмаїльський загін прикордонників зафіксував активність ворожих дронів за 1 км від узбережжя Одеської області та гирла Дунаю.

Нагадаємо, захисники острова Зміїний послали російський військовий корабель після вимоги здатися. Після цього 13 українських прикордонників загинули.

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