У Чорногорії в одному з кафе офіціанти носять форму з символом агресії РФ

У Чорногорії в одному з кафе офіціанти носять форму з символом Z/ Посольство України у Чорногорії

У столиці Чорногорії – місті Подгориця – співробітники кафе "Руски Бар" носять форму, на якій зображена символіка російської агресії проти України – латинська літера "Z".

Про це повідомив чорногорський портал "Pobjeda". У виданні зазначають, що Чорногорія офіційно підтримує політику ЄС щодо Росії, проте серед населення лунають думки про те, що нібито "події в Україні є наслідками безбожжя".

"Військовий символ російської пропаганди, як знак підтримки вторгнення цієї країни в Україну, латинська літера "Z", яку в усьому світі також називають свастикою, знайшов місце і на уніформі працівників (закладу, – ред.)", – зазначили у виданні.

Увагу на цю ситуацію звернуло Посольство України в Чорногорії, яке засудило дії адміністрації закладу.

"Ми обурені тим, що в столиці Чорногорії один із закладів громадського харчування настільки зухвало та відкрито підтримує російські злочини проти України та українського народу", – йдеться в заяві відомства, оприлюдненій у Facebook.

У посольстві заявили, що вони вже надіслали ноту до відповідних органів влади Чорногорії й чекають офіційної реакції.

Нагадаємо, 71-річна росіянка у Москві "здала" поліції свою сусідку-українку за те, що вона під час конфлікту заявила, що Україна переможе Росію у війні, поверне свої території і знищить Кримський міст.

Раніше повідомлялося, що росіяни масово тікають з окупованого Криму після вибухів, які сталися на військовому аеродромі в Сакському районі 9 серпня. Одна з росіянок, яка з сім’єю покидала Крим, закотила істерику і розплакалася зі словами, як вона не хоче покидати Алушту, адже почувалася там "як вдома".

Читайте також: