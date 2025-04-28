"У найближчі 8−10 днів": Макрон пообіцяв, що Європа та США посилять тиск на РФ

За словами Макрона, наступні два тижні стануть вирішальними в спробах домогтися припинення вогню і посилити тиск на Кремль.

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Президент Франції заінтригував заявою щодо припинення вогню / Колаж: Главред, фото kremlin.ru, УНІАН

Ключові тези Макрона:

У найближчі вісім-десять днів США та Європа посилять тиск на Кремль

Досягти перемир'я між Україною і Росією все-таки вдасться

У найближчі 8−10 днів Європа і США посилять тиск на країну-агресор Росію, щоб Кремль погодився на припинення вогню. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, передає Le Figaro.

За словами Макрона, у контексті завершення війни РФ проти України потрібно "зберігати обережність", оскільки "частина рівняння" залежить від Москви.

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"Ми повинні залишатися єдиними і зберігати стримувальний фактор", - додав президент Франції.

Макрон висловив переконання, що завдяки зустрічі у Ватикані, яка відбулася 26 квітня, світу вдалося знову чинити тиск на Росію.

Президент Франції також сподівається, що досягти перемир'я між Україною і Росією все-таки вдасться.

"У найближчі вісім-десять днів ми посилимо тиск на Кремль. Не можна було допустити, щоб тиск чинився тільки на Україну", - сказав він, не розкривши деталі своїх планів.

Макрон вважає, що йому вдалося переконати владу в можливості "ескалації загроз і, можливо, санкцій" — для того, щоб змусити росіян погодитися на припинення вогню.

"Ми постійно прагнули створити динаміку, за якої президент Зеленський погодився б на безумовне припинення вогню. Що, до речі, він і зробив у Джидді. Ми також працювали над тим, щоб США домоглися від Росії згоди на перемир'я. Тепер наше спільне завдання - побудувати умови для міцного і довгострокового миру", - підкреслив французький лідер.

Зустріч лідерів у Ватикані - що відомо

Як писав Главред, 26 квітня президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом на похоронах Папи Франциска.

Зеленський описав свою зустріч із Трампом як "хорошу" та висловив надію, що вона може стати історичною, якщо буде досягнуто важливих результатів для двосторонніх відносин і міжнародної стабільності.

Нагадаємо, перед зустріччю Дональда Трампа і Володимира Зеленського у Ватикані, разом із ними перебували президент Франції Еммануель Макрон та британський прем'єр-міністр Кір Стармер. Перед тим, як Трамп поговорив із Зеленським, він обмінявся кількома фразами з Макроном та попросив лідера Франції покинути зал, такого висновку дійшла професійна читачка по губах Нікола Гіклінг, яка аналізувала взаємодію між президентами.

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Що відомо про Le Figaro Le Figaro - французька щоденна ранкова газета, заснована в 1826 році. Найстаріша національна газета Франції, Le Figaro є однією з трьох французьких газет-рекордсменів, разом з Le Monde та Libération. З 2004 року газета належить Dassault Group. Le Figaro є другою за величиною національною газетою у Франції після Le Monde. Інші видання Groupe Figaro включають Le Figaro Magazine, TV Magazine і Evene. Газета виходить у берлінському форматі, повідомляє Вікіпедія.

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