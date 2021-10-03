"Немає часу розраховувати на прийняття в ЄС": Зеленський похвалився "нахабною" політикою України

Володимир Зеленський під час спілкування зі "слугами народу" / Facebook/sluganarodu.official

Президент Володимир Зеленський оцінив успіхи України на міжнародній арені за останній час.

В ході робочої поїздки до Львівської області та участі в нараді з депутатами партії Слуга народу, а також керівництвом центральних органів виконавчої влади, яка відбулася в місті Трускавці, глава держави зробив акцент на тому, що Офіс президента і Міністерство закордонних справ багато зробили для міжнародної суб'єктності України, і це є головною перемогою в поточному році, повідомляє прес-служба ОП.

"Багато, але мало. Чому мало? Я поясню. У нас немає часу розраховувати, що нас приймуть до Євросоюзу: "давайте почекаємо ще п'ять років". Ви знаєте, що у нас війна. Не хочу скаржитися. Вважаю, що ми потужні. І сьогодні наша політика "нахабна". І я переконаний, без сильної міжнародної політики, без такого "нахабства" ніхто не буде бачити кроків України вперед", – підкреслив Зеленський.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський оцінив роботу фракції Слуга народу, а також окремих членів уряду.

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Зеленський оцінив на "три з плюсом" (за 5-бальною шкалою) роботу фракції Слуга народу за два роки.

Крім того, Зеленський прокоментував ситуацію, що склалася у зв'язку зі збором підписів за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

"Питання Дмитра Олександровича для мене, вибачте, ну зовсім не питання. Це питання в цілому, я вважаю, внутрішньофракційне. Я вважаю, що велика помилка з боку Діми і консультантів, які зараз з ним працюють, що він виносить ці питання в публічну сферу, медіа. Ні, секретів ніяких немає, але я вважаю, що у цих людей інші політичні погляди. І це - нормально. Ми живемо в демократичній державі. Але якщо вони (погляди) інші, ніж у... 73% які віддали голоси саме за цю програму (партії Слуга народу – ред.), то це нормально – значить, ти живеш своїм особистим життям", - сказав глава держави.