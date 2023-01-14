"Знищити Путіна – питання тижня": у диктатора РФ лишилася єдина можливість врятуватися – політолог

Коли Путін програє війну і втратить владу, його не зможе захистити від Заходу жодна країна, крім Китаю.

У диктатора РФ лишилася єдина можливість врятуватися, вважає політолог Шейтельман/ сайт Кремля, скрін

Російський диктатор Володимир Путін ще має можливість врятуватися, зберегти свої життя і свободу, якщо він зараз капітулює в обмін на західні гарантії безпеки. Якщо він цього не зробить, після поразки у війні його безпеку вже ніхто не гарантує.

Після поразки Путіну не допоможуть спроби заховатися в інших країнах – тоді Заходу буде достатньо й одного тижня, щоб його знайти і ліквідувати. Таку думку висловив публіцист та політолог Михайло Шейтельман в інтерв'ю ТСН.ua.

"У нього є ще поки що можливість і шанс розміняти свій імунітет у міжнародному плані на щось, якщо зараз він капітулює, піде від влади... Якщо запропонувати, наприклад, американцям, що вони зберігають життя Путіна, відмовляються від його переслідування в обмін, то на таке поки що підуть. Далі може вже й ні. Це єдина можливість", — вважає Шейтельман.

Він наголосив, що Путіну не буде де сховатися після поразки у війні і втрати влади в РФ. За словами політолога, єдина країна, яка у такому разі могла б дати російському диктатору якісь гарантії недоторканності – це Китай. У західних країнах глава Кремля точно ховатися не буде, а в інших держав немає інструментів для того, щоб гарантувати Путіну недоторканність.

"Він поїде до Індії, Індії завтра скажуть – видайте Путіна, або проти вас ембарго. Звичайно вона видасть тієї самої секунди або продасть за гроші", – каже Шейтельман.

Хто такий Михайло Шейтельман Михайло Шейтельман – політолог, політтехнолог, письменник, бізнес-консультант.

Також він додає, що заховатися у Венесуелі чи інший країні, де діє приватна військова компанія "Вагнера", диктатору РФ теж не вдасться. Адже після поразки у війні і втрати Путіним влади ПВК "Вагнера" вже просто не діятиме. Шейтельман провів паралелі з розпадом СРСР і нагадав, що після розпаду Радянського Союзу впали майже всі режими, які він поставив по світу.

"Знищити Путіна, спіймати його в Центральноафриканській республіці для західних сил, коли у нього немає ядерної кнопки – це питання тижня", – додав експерт.

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович зазначав, що у світі уже побачили всю токсичність російського диктатора Володимира Путіна. Усі держави розуміють, що від нього потрібно дистанціюватися. Це почав робити навіть Китай.

Також раніше повідомлялося, що у Росії розгораються внутрішні міжусобиці між військовими командирами. Російський диктатор Володимир Путін намагається це приборкати перестановкою командування армією окупантів. Однак насправді це нічого змінити вже не може. Про це заявляють західні аналітики, повідомляє Politico.

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