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У владі РФ є серйозний розкол: Путін нічого не змінить кадровими перестановками – Politico

14 січня 2023, 00:00
Російський диктатор намагається змінити хід війни та приборкати міжусобиці в РФ за допомогою перестановок військового командування.
Владимир Путин, Евгений Пригожин
Владимир Путин, Евгений Пригожин / Колаж фото сайт Кремял, соцмережі

У Росії розгораються внутрішні міжусобиці між військовими командирами. Російський диктатор Володимир Путін намагається це приборкати перестановкою командування армією окупантів. Однак насправді це нічого змінити вже не може. Про це заявляють західні аналітики, повідомляє Politico.

Путін також сподівається, що перестановкою він змінить ситуацію на полі бою. Аналітики називають цю перестановку "грою в музичні пальці". Вони не вірять в те, що це зможе змінити хід війни.

Ці кадрові перестановки свідчать лише про те, що у Кремлі відбувається внутрішня боротьба. Боротьбу між Міноборони РФ та главарем ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним видно неозброєним оком. Пригожина не лякають величезні втрати армії РФ при спробах захопити Соледар. Він хоче присвоїти собі успіх у випадку ймовірного захоплення міста.

Пригожин разом з Кадировим вимагали звільнити Герасимова, Шойгу та Лапіна. Їх вони звинувачували у провалі захоплення Києва, яке намагалися провернути у перші дні повномасштабної війни. Путін, своєю чергою, підвищив Герасимова та Лапіна, щоб "вирівняти" цей розкол у владі.

Раніше професор політології Університету Рутгерса в Нью-Йорку Олександр Мотиль зазначав, що після відходу від справ російського диктатора Володимира Путіна, у країні-агресорці Росії почнеться жорстока боротьба за владу між крайніми правими націоналістами. Під час цієї боротьби РФ втратить залишки військового потенціалу і може розпастися.

Нагадаємо, дипломат і керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко розповідав, що Росія може почати розпадатися, коли окремі її частини почнуть відчувати, що центр у Москві припиняє реально керувати ними. Тоді вони можуть почати поступово відколюватися, і на Росію чекатиме парад суверенітетів.

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