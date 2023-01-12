"З Путіним прощаються": Китай жорстко "кинув" Путіна - Арестович

Навіть ті, хто раніше так чи інакше допомагав Путіну, зараз намагається дистанціюватися від Росії.

Китай прощається з Путіним / Колаж фото УНІАН, Reuters

У світі зрозуміли, що російський диктатор Володимир Путін дуже токсичний і від нього треба дистанціюватися. Це почав робити навіть Китай. Про це заявив радник офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Олесі Бацман.

"Навіть Китай почав відходити в сторону. Днями сталася жахлива для Росії річ. Росія демпінгує цінами на вугілля в відношення Китаю, а у Китаю була важка дипломатична криза з Австралією з висилкою взаємною послів і так далі. Вони ввели санкції на австралійське вугілля, а тепер їх зняли і вже є перші замовлення", - пояснив Арестович.

Він акцентував увагу на тому, що Австралія є країною, завданням якої було стримування Китаю.

"Краще зі стратегічним противником, ніж з Путіним, який токсичний, що ніхто вже не хоче мати з ним справу", - додав Арестович.

Він також зазначив, що ця інформація поки неперевірена. Однак, за його даними, навіть Франція і Німеччина зрозуміла, що з Путіним більше нема про що розмовляти.

"Путін токсичний і персонально з Путіним прощаються. Ніхто не хоче мати з ним справу і підкреслюють це навіть німці і французи ... вони радикально змінилися", - сказав Арестович.

Китай і Росія

Раніше видання The Wall Street Journal, посилаючись на слова політичних радників китайської держави, писало, що Сі Цзіньпін доручив уряду посилити економічне партнерство з Росією. Пекін збирається закуповувати у Москви більше нафти, газу, товарів сільськогосподарського призначення, розширити енергетичне партнерство в Арктиці і збільшити інвестиції в російську інфраструктуру.

До того керівник Китаю Сі Цзіньпін заявив, що його країна сподівається на збереження Україною і Росією "стриманості" в питанні війни. Він пропонує вирішити ситуацію "політичними засобами" - за допомогою переговорів. При цьому війну китайський лідер назвав "українською кризою".

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