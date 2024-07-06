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Україні заборонять бити зброєю Франції по РФ: гучна заява Ле Пен

Олексій Тесля
6 липня 2024, 14:47
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Марін Ле Пен виключає ймовірність введення французьких військ в Україну.
Макрон, Ле Пен, вибори у Франції
Марін Ле Пен не згодна з позицією Еммануеля Макрона щодо України / Колаж Главред, фото - прес-служба Європарламенту

У разі приходу до влади ультраправої партії "Національне об'єднання", буде скасовано дозвіл Україні наносити удари по території країни-агресора французькою зброєю.

Про це заявила лідер "Національного об'єднання" Марін Ле Пен в інтерв'ю CNN. Вона також виключає ймовірність введення французьких військ в Україну, що раніше допускав президент Еммануель Макрон.

За словами глави партії-фаворита парламентських виборів, єдиною "червоною лінією" щодо України є недопущення того, щоб Франція стала "воюючою стороною". Вона це пов'язала з використання цих ракет, які надає Париж, проти цілей на території РФ.

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"Якщо Макрон хоче відправити війська в Україну, а прем'єр-міністр проти цього, то війська не будуть відправлені в Україну. Останнє слово за прем'єром", - сказала Ле Пен.

Відправка військ союзників до України - історія питання

Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP.

Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Імовірність відправки західних військ в Україну

Нагадаємо, головком ЗСУ Олександр Сирський заявив про те, що в Україну прибудуть французькі військові інструктори. Однак у Міноборони Франції не підтвердили інформацію про направлення французьких інструкторів для навчання військових України. "У Міністерстві збройних сил не назвали точної дати і не підтвердили цю інформацію", - зазначається в повідомленні.

Раніше Еммануель Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити до Одеси.

Як повідомлялося раніше, з'явився несподіваний сценарій введення військ в Україну. Навіть найнеймовірніший сценарій має бути розглянутий, наголосила Наталія Глоба.

Україні заборонять бити зброєю Франції по РФ: гучна заява Ле Пен
/ Инфографика Главреда

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