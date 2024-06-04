РФ не зможе відкрити вогонь: з'явився несподіваний сценарій введення військ в Україну

Навіть найнеймовірніший сценарій має бути розглянутий, підкреслила Наталія Глоба.

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/ Колаж: Главред, Фото: Facebook/NATO

Загалом теоретично існує кілька варіантів введення військ НАТО на територію України, заявила системний аналітик Наталія Глоба.

Серед них - оборона України в разі виникнення критичної загрози для її існування, який обговорюють країни Балтії та Польща, підкреслила вона в інтерв'ю Главреду.

"Цей варіант не просто не виключений, а його серйозно можуть розглядати, тому що такий сценарій має бути розроблений заздалегідь. Однак цей варіант не тотожний із реальним існуванням такої загрози - традиційно стратеги й аналітики вважають, що навіть найнеймовірніший сценарій має бути розглянутий, щоб у разі чого можна було швидко вжити відповідних заходів", - зазначила експерт.

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Другий варіант передбачає забезпечення гарантій сталого миру після підписання перемир'я або мирної угоди між Україною та РФ, не виключила вона. За її словами, ще один варіант - навчання українських військовослужбовців не на території країн-членів НАТО, а безпосередньо в Україні: "Єдина умова, яку за цього треба виконати - закрити небо над тією частиною України, де будуть розташовані інструктори та інші підрозділи країн НАТО для гарантування безпеки під час виконання ними своїх зобов'язань".

Серед теоретично можливих варіантів вона також згадала ймовірність створення військової бази НАТО або його окремих країн-членів на території України, що можливо здійснити на основі двосторонніх угод між країнами, а не з усім блоком НАТО.

Також серед гіпотетичних варіантів аналітик назвала проведення спільних військових навчань для відпрацювання питань спільних дій. У цьому разі небо над територією, де проходять навчання, стає безпольотною зоною, а саму територію ніхто не обстрілює.

"І це теж є способом прикриття території, тому що росіяни не будуть туди бити на період навчань, а вони можуть тривати кілька місяців. І якщо, наприклад, Україні потрібно було б гарантувати безпеку в Одеській області, то можна було б організувати морські навчання України та країн-членів НАТО, і на цій підставі закрити небо і тимчасово ввести певні підрозділи", - додала Глоба.

Імовірність відправки військ в Україну - останні новини по темі

Нагадаємо, головком ЗСУ Олександр Сирський заявив про те, що в Україну прибудуть французькі військові інструктори. Однак у Міноборони Франції не підтвердили інформацію про направлення французьких інструкторів для навчання військових України. "У Міністерстві збройних сил не назвали точної дати і не підтвердили цю інформацію", - зазначається в повідомленні.

Раніше Еммануель Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити до Одеси.

Як повідомлялося раніше, колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом щодо формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.

Хто така Наталія Глоба Наталія Глоба - системний аналітик, фахівець з моделювання складних систем, публіцист. Має більше 20 років досвіду впровадження інновацій в економіку України. Працювала Головою Чернігівського обласного відділення Державної інноваційної компанії України, аналітиком багатьох дослідницьких проектів у сфері управління складними системами в умовах високої невизначеності. Має численні публікації в медіа з аналізу інституціональної системи України і російсько-української війни з позицій системного аналізу.

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