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Україні загрожує ізраїльський сценарій: експерт назвав умову капітуляції РФ

Олексій Тесля
28 травня 2023, 20:57 оновлено 28 травня, 21:01
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У парі поколінь росіян треба виховувати почуття їх колективної провини, впевнений Євген Дикий.
Дикий, Росія
Євген Дикий розповів про ймовірне майбутнє РФ / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Для очищення від тягаря злочинів путінського режиму росіянам треба пройти шлях покаяння на зразок тих, які проходили німці і японці після Другої світової війни, заявив політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

"Якщо у Росії попереду таке, тоді, звичайно, за певний час я повірю в "хороших русских". Але для цього мають статися саме такі тектонічні зсуви. Тобто пару поколінь росіян треба виховувати на почутті їхньої колективної провини, на тому, що імперіалізм – це зло, що Російська імперія була дуже поганою для всіх народів, в тому числі й для самих росіян", - розповів він в ході чату в Главреді.

Разом з тим співрозмовник підкреслив, що поки не спостерігається ні гарантій, ні передумов такого сценарію.

"А без такої роботи над помилками наші стосунки з росіянами розвиватимуться по арабо-ізраїльській моделі. Ізраїль виграв три великі війни і купу дрібних конфліктів у арабів, таким чином, змусив їх, зчепивши зуби, змиритися з фактом існування єврейської держави. Але араби весь час десь там точать ніж і сподіваються в певний момент встромити його в спину, щоб скинути євреїв у море", - пояснив він.

Дикий нагадав, що держава Ізраїль зуміла зробити загальну боєготовність суспільства не просто вимушеним заходом, а Своєю силою суперсилою, і основою свого економічного і технологічного прогресу.

"Якщо капітуляція Росії буде не така, як у німців в 1945 році, то Україні слід готуватися до ізраїльського сценарію", — додав він.

Хто такий Євген Дикий

Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, Дикий не виключив, що в ході контрнаступу ЗСУ можуть просто обійти територією РФ лінію оборони, яку росіяни збудували від Сватового до Кремінної.

Водночас він вважає, що завадити реалізації цього сценарію може позиція західних союзників.

Раніше Дикий зазначив, що країна-окупант РФ ще не втратила потенціал ракетних ударів по мирних українських містах.

"У росіян ще є певний запас ракет, на цей рік їм його ще вистачить. Але чим далі, тим більше Ракети стають дефіцитними", — підкреслив він в ході чату в Главреді.

Разом з тим експерт звернув увагу на те, що в умовах санкцій різко знизилися можливості оборонпрому РФ в плані виробництва крилатих ракет.

Інші новини:

війна Росії та України Євген Дикий
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