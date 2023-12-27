Україна посилила обороноздатність: виробництво боєприпасів зросло втричі - Камишін

Міноборони працює над створенням власної системи протиповітряної оборони.

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Україна збільшила виробництво зброї та розробляє власне ППО / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Україна працює над розробкою власних систем протиповітряної оборони, зокрема гібридних систем ППО. Також країна значно збільшила виробництво боєприпасів. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін на закритій пресконференції.

"Історія, яка називається FrankenSAM - це наша продуктивна така співпраця з американськими партнерами. У якій ми взяли наші радянські системи, їх інтегрували разом з нашими західними партнерами, разом з західними ракетами, разом з західними пусковими установками і отримали на фініші нове гібридне ППО. Всі знають, що розробка нової ППО - це 5 років плюс. Ми не чекаємо 5 років, ми розробляємо свої системи: великі, складні, дорогі, довгі. Паралельно розробляємо, те що називаємо гібридним ППО. Це швидкі рішення, які нам дають ці результати вже цієї зими", - сказав Камишін.

Він зазначив, що оборонна промисловість України нараховує 300 тисяч людей та 500 підприємств, серед яких 200 займаються виробництвом різних типів дронів. Країна виробляє FPV дрони, середньої дальності, далекобійні та розвідувальні безпілотники.

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"У нас тільки один завод виробив 45 тисяч FPV дронів - це тільки одне виробництво, тільки одна ділянка. У нас постійно нарощуються спроможності. Найкращим стимулом у цьому плані стала програма, по якій уряд мільярд доларів - 40 мільярдів гривень на закупівлю дронів. Коли ми говоримо про далекобійні дрони на сьогодні, ми їх виробляємо десятками на місяць", - додав міністр.

За словами Камишіна, в Україні збільшилось виробництво мін у 42 рази і артснарядів майже втричі, а також розпочалось виготовлення танкових пострілів калібру 125 мм та калібру 73 мм. Натоміть створення пострілів калібру 155 мм розпочнеться наступного року.

"Боєприпаси. У нас вже є значне зростання за номенклатурою: мін у 42 рази, артснарядів майже в 3 рази. Стримує дефіцит вибухових речовин - порохів, дефіцит у глобальному світі", - зазначив він.

Обсяг виробництва техніки також зріс: на місяць - 6 одиниць САУ "Богдана", у 3,5 більше ніж торік виготовили бронеавтомобілів СБА та випуск БТРів у 5 разів на державних заводах. Ці показники оборонної промисловості втричі зросли за рік, а наступного року планується їх подвоїти.

Виробництво зброї

Нагадаємо, міністр оборони Фінляндії заявив, що країна планує розпочати виробництво артилерійських боєприпасів для України найближчим часом.

Також Міноборони планує збільшити виробництво FPV-дронів для компенсації нестачі артилерійських снарядів, зокрема 155-мм боєприпасів. Також розширюється виробництво боєприпасів на основі зразків СРСР.

Крім цього, Україна випустила втричі більше зброї у 2023 році порівняно з попереднім. Президент Зеленський підкреслив, що зросло виробництво артилерійських боєприпасів та боєприпасів для вітчизняних дронів.

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