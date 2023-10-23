Українці знищують армію Росії: лідер республіканців розкритикував однопартійців

США зацікавлені в наданні Україні військової допомоги. На думку лідера республіканців у Сенаті, це відповідає стратегічним інтересам США.

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Лідер республіканців у Сенаті закликав продовжувати допомагати Україні / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента

Надання допомоги Україні відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів, оскільки Збройні Сили України ведуть боротьбу з армією одного із ключових геополітичних супротивників США. Про це сказав на CBS в інтерв'ю програмі Face the Nation лідер республіканців у Сенаті Мітч МакКоннелл.

Макконнелл твердо підтримав президента США Джо Байдена у його проханні виділити допомогу Ізраїлю та Україні на суму 106 мільярдів доларів, і відзначив, що вони, по суті, ділять спільну позицію в цьому питанні.

Також, сенатор висловив свою критику стосовно однопартійців, які запропонували розділити допомогу між Ізраїлем (який вони підтримують) і Україною (яку вони не підтримують).

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Макконнелл підкреслив, що значна частина фінансування для допомоги Україні витрачається в Сполучених Штатах на заміну бойової техніки, наданої Україні, більш сучасною.

"В Україні не воюють американські військові. Ми відновлюємо нашу промислову базу. Українці знищують армію одного з наших найбільших суперників. Мені важко знайти в цьому щось неправильне. Я думаю, це чудово, що вони захищаються", – сказав сенатор.

Допомога США для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Джо Байден офіційно звернувся до Конгресу з проханням схвалити бюджет для допомоги Україні з метою відбиття військової агресії Росії та Ізраїлю, який бореться із терористами ХАМАС. Очікується, що Київ має отримати 61 мільярд доларів, а Ізраїль – $14,3 млрд.

Водночас, США планують щомісяця знижувати розмір бюджетної допомоги Україні. Адміністрація президента США Джо Байдена звернулась до Конгресу із запитом про виділення додаткового фінансування Україні. Мова йде про виділення у наступному фінансовому році 11,8 мільярдів доларів зі зниженням щомісячного розміру на 825 мільйонів доларів - 1,1 мільярд доларів.

Також, президент США Джо Байден пояснив громадянам своєї країни – чому необхідно підтримувати Україну та Ізраїль. Він зазначив, що успіх Києва та Єрусалиму "життєво важливий для національної безпеки" США.

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