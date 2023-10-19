"Якщо США відкриють склади, зброї вистачить на півсвіту": Жданов – про допомогу Україні

Сполученим Штатам Америки невигідно "кинути" Україну, бо доведеться самим "буцатися" з Росією.

https://glavred.net/ukraine/esli-ssha-otkroyut-sklady-oruzhiya-hvatit-na-polmira-zhdanov-o-pomoshchi-ukraine-10509349.html Посилання скопійоване

Якщо США відкриють склади, зброї вистачить на півсвіту, зазначає Жданов/ колаж: Главред, фото: Главред, Офіс президента України

США не припинять надавати військову допомогу та підтримувати Україну у її боротьбі проти країни-агресорки Росії. Війна в Ізраїлі не зможе перетягнути на себе всю увагу Сполучених Штатів і зупинити підтримку України.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду. Він зазначає, що у Штатів є достатньо ресурсів, щоб підтримувати не тільки Україну.

відео дня

"Тут я пошлюся на Джо Байдена і його полум'яну промову про те, що велика країна Сполучені Штати Америки в змозі забезпечити і Ізраїль, і Україну, і, взагалі, захистити мир на всій планеті. США, якщо відкриють склади, можуть організувати такий ленд-ліз, що зброї вистачить на півсвіту", – зазначив військовий експерт.

Жданов наголосив, що Україні не варто боятися, що її залишать на самоті з її ворогом – країною-агресоркою Росією.

"Тому нам не варто остерігатися, що про Україну забудуть або залишать її на самоті. Штати не можуть кинути Україну, тому що тоді їм самим доведеться буцатися з Росією", – сказав він.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні від США

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вперше вдарили ATACMS по росіянах. Україні негласно передали ракети ATACMS, які вона вже застосувала по російським цілям, дізналися ЗМІ.

Також повідомлялося, що Україна отримала всі обіцяні американські танки Abrams. США передали Україні 31 танк M1A1 Abrams американського виробництва, про що обіцяли раніше, повідомив представник армії США в Європі та Африці полковник Мартін О'доннелл. Бійці ЗСУ, які проходили навчання на таких танках, вже повернулися в Україну.

Видання Bloomberg повідомило, що Байден планує попросити у Конгресу $100 млрд для України та Ізраїлю. Деталі пакету військової допомоги все ще опрацьовуються. Його сума покриє весь фінансовий рік.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.