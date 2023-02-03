'Путін злопам’ятний та мстивий': Гудков назвав справжні мотиви диктатора РФ у війні проти України

Злопам’ятність у поєднанні з бажанням якнайшвидше зміцнити свою владу підштовхнули Путіна почати повномасштабну війну проти України, підкреслив Гудков.

Гудков назвав справжні мотиви російського диктатора у війні проти України / kremlin.ru

Російському диктатору Володимиру Путіну сподобалося, що у 2014 році він зміг анексувати Кримський півострів, через що його рейтинг серед росіян стрімко злетів. Проте вже через 5 років крісло диктатора почало хитатися. Саме тому глава Кремля почав думати, як повернути підтримку більшості. Про це розповів колишній депутат Держдуми РФ, російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

"До 2019 року він втратив підтримку більшості та почав думати, що б зробити таке, щоб цю підтримку повернути. До цього питання можна віднести й те, що Україна набирала хід: починала наздоганяти та переганяти за якістю життя і доходами Росію. Також Путіну було прикро за 2014 рік (йдеться про Революцію Гідності, - ред.), він дуже злопам’ятний, мстивий і дріб’язковий", - розповів Гудков в ефірі телеканалу FreeДом.

За його словами, злопам’ятність у поєднанні з бажанням якнайшвидше й ефективніше зміцнити свою владу підштовхнули Путіна почати повномасштабну війну проти України.

"Думав, що одним ударом зможе вирішити три завдання. Перше – підвищить собі рейтинг. Друге – знищить хороше життя українців. І третє – стане переможцем в історії та помститься за 2014 рік. І переконати його не робити цього було неможливо, він усіх там тиснув і ламав через коліно. Ось тому Путін і зробив те, що зробив: почав абсолютно божевільну війну, яка від самого початку для нього стала катастрофою і поразкою", - зауважив Гудков.

Хто такий Геннадій Гудков Геннадій Володимирович Гудков - російський підприємець, політик, опозиціонер, полковник ФСБ Росії у відставці. Голова Центрального комітету Народної партії Російської Федерації (2004-2007), депутат Державної Думи Російської Федерації третього, четвертого, п'ятого і шостого скликань (2001-2012), заступник голови комітету ДД з безпеки, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, раніше російський опозиційний політик Геннадій Гудков заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін через поразки своєї армії на фронті стрімко втрачає авторитет серед російських еліт. Тепер оточення диктатора може йому відкрито говорити про провали на війні проти України.

Як зазначив опозиціонер, у російських елітах продовжується боротьба за вплив у Росії. Однак, за словами Гудкова, навіть це відходить на другий план. Зараз російські високопосадовці все частіше ставлять один одному питання: "А що робити далі?".

Також Гудков повідомляв, що російський диктатор Володимир Путін намагається запустити воєнно-промисловий комплекс, аби виготовляти більше зброї для війни проти України. Проте РФ має проблеми з виготовлення складної техніки. Екс-депутат Держдуми підкреслив, що через те, що українська армія має сучасну зброю, найближчим часом ЗСУ будуть переходити в контрнаступ і відтісняти російські окупаційні війська.

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