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Україна знайшла вразливість військ Росії в Чорному морі – розвідка Британії

Андрій Ганчук
9 серпня 2023, 09:59 оновлено 9 серпня, 10:05
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Морські шляхи забезпечення окупаційних військ країни-агресора Росії під загрозою через українські надводні дрони, пишуть у розвідці Великої Британії.
Морські дрони України, військовий корабель РФ
Морські дрони України можуть уражати військові постачання Росії в Чорному морі - розвідка Британії / Колаж: u24.gov.ua, скріншот соцмережі

Інциденти з російським десантним кораблем Оленегорський гірник і нафтовим танкером SIG поблизу Керченської протоки показали, що Україна знайшла слабку ланку країни-окупанта Росії у Чорному морі. Шляхи військових постачань агресора тепер під загрозою. Про це пишуть у розвідці Міністерства оборони Великобританії.

В британській розвідці вважають, що нафтовий танкер SIG, який раніше був атакований і виведений з ладу поблизу Керченської протоки, швидше за все, зазнав удару безпілотного надводного судна.

Як відзначили аналітики, це сталося наступного дня після атаки великого десантного корабля Оленегорський Гірник і за 2 дні після зірваної атаки на сторожові катери РФ, які, ймовірно, супроводжували торгове судно Sparta IV.

відео дня

Згідно з даними розвідки Британії, російські SIG і Sparta IV ходять морем під цивільними прапорами, але у них вже давно є контракти на перевезення палива і військових вантажів, яка здійснюється між Росією і Сирією. Угруповання РФ у Сирії і Середземному морі серйозно залежить від постачань з цих двох кораблів, оскільки з 28 лютого минулого року російським окупаційним суднам закрили прохід через Босфор.

У Міноборони Великобританії вважають, що надводні дрони відіграють все більшу роль у сучасній морській війні і можуть бути спрямовані проти найуразливіших шляхів військових постачань РФ у Чорному морі.

"Атаки показують, що операції дронів стають все більш важливим компонентом сучасної морської війни і можуть бути спрямовані проти найслабших ланок морських шляхів постачання Росії", - підкреслили в розвідці.

Атака кораблів агресора Росії

4 серпня невідомі дрони атакували військово-морську базу РФ у Новоросійську. У Міністерстві оборони російських окупантів звинуватили в інциденті Київ і оголосили про, мовляв, "знищення всіх дронів вогнем з кораблів".

Пізніше з'ясувалося, що було підбито великий десантний корабель Росії Оленегорський Гірник. В результаті удару один з відсіків корабля затопило. Корабель перекинувся на бік, після чого його відбуксирували до берега.

Наступного дня, 5 серпня, невідомі дрони в морі атакували російський танкер SIG поблизу Керченської протоки. Від удару в судні виникла пробоїна. Згідно з даними джерел журналістів, атака танкера РФ - спецоперація СБУ і Військово-морських сил України.

Інші новини:

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