Обстановка в Чорному морі після ударів по флоту РФ змінилась: що сталось

У Чорному морі присутні чотири російські кораблі, однак спостерігається активність ворога у Керченській протоці.

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Російські кораблі все ще присутні в Чорному морі / Колаж Главред. Фото: Twitter MT Anderson, Медіацентр Україна – Одеса

Обстановка у Чорному морі після ударів невідомими безпілотниками по кораблях росіян суттєво змінилась. Як повідомив речник Військово-Морських Сил України ЗСУ Дмитро Плетенчук 8 серпня, йдеться, зокрема, про підвищення активності прикордонної служби загарбників в районі Керченської протоки.

Водночас зараз всього чотири кораблі російського флоту у Чорному морі, з них - жодного ракетоносія.

"Перша відмінність - окупанти зменшили присутність своїх кораблів, зараз їх лише чотири в морі і жодного ракетоносія, один зараз ремонтується. Але ми спостерігається підвищення активності так званої прикордонної служби Росії у Керченській протоці, там зараз сім кораблів та сім катерів, ще три одиниці в Азовському морі", – розповів офіцер. видео дня

За інформацією ВМС, підбитий напередодні "Оленегорський горняк" бореться за живучість.

"І саме через ураження цього корабля росіяни перестали використовувати такі кораблі як пороми для перевезення цивільного населення", - зазначив офіцер.

Він додав, що росіяни почали використовувати в такий спосіб кораблі через ураження Кримського мосту, який є одним зі шляхів постачання для південної групи військ РФ.

"Є такий вираз - Крим буде або українським, або безлюдним. А сучасний флот РФ повторить долю свого попередника у Кримській війні 1853-1856 років", - зазначив Плетенчук.

Удари по російському флоту

Попри удари БПЛА по кораблях росіян, активність ворога у Чорному морі досі висока. Відомо, що противник регулярно залучає флот до атак по материковій Україні.

Всього у липні сталося три гучні інциденти неподалік Криму, пов'язані з атаками морських безпілотників. Зокрема, дрони вчергове атакували опори самого мосту, через який росіяни здійснюють постачання БК свого південного угрупування.

Вже у серпні було атаковано російський десантний корабель "Оленегорський Гірник" у Новоросійську і нафтоналивний танкер "Сіг" біля берегів окупованого півострова. Обидва були серйозно пошкоджені, і їх довелося рятувати буксирами.

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