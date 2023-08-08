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Обстановка в Чорному морі після ударів по флоту РФ змінилась: що сталось

Яна Ставська
8 августа 2023, 17:19 обновлено 8 августа, 17:31
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У Чорному морі присутні чотири російські кораблі, однак спостерігається активність ворога у Керченській протоці.
Обстановка в Чорному морі після ударів по флоту РФ змінилась: що сталось
Російські кораблі все ще присутні в Чорному морі / Колаж Главред. Фото: Twitter MT Anderson, Медіацентр Україна – Одеса

Обстановка у Чорному морі після ударів невідомими безпілотниками по кораблях росіян суттєво змінилась. Як повідомив речник Військово-Морських Сил України ЗСУ Дмитро Плетенчук 8 серпня, йдеться, зокрема, про підвищення активності прикордонної служби загарбників в районі Керченської протоки.

Водночас зараз всього чотири кораблі російського флоту у Чорному морі, з них - жодного ракетоносія.

"Перша відмінність - окупанти зменшили присутність своїх кораблів, зараз їх лише чотири в морі і жодного ракетоносія, один зараз ремонтується. Але ми спостерігається підвищення активності так званої прикордонної служби Росії у Керченській протоці, там зараз сім кораблів та сім катерів, ще три одиниці в Азовському морі", – розповів офіцер.

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За інформацією ВМС, підбитий напередодні "Оленегорський горняк" бореться за живучість.

"І саме через ураження цього корабля росіяни перестали використовувати такі кораблі як пороми для перевезення цивільного населення", - зазначив офіцер.

Він додав, що росіяни почали використовувати в такий спосіб кораблі через ураження Кримського мосту, який є одним зі шляхів постачання для південної групи військ РФ.

"Є такий вираз - Крим буде або українським, або безлюдним. А сучасний флот РФ повторить долю свого попередника у Кримській війні 1853-1856 років", - зазначив Плетенчук.

Удари по російському флоту

Попри удари БПЛА по кораблях росіян, активність ворога у Чорному морі досі висока. Відомо, що противник регулярно залучає флот до атак по материковій Україні.

Всього у липні сталося три гучні інциденти неподалік Криму, пов'язані з атаками морських безпілотників. Зокрема, дрони вчергове атакували опори самого мосту, через який росіяни здійснюють постачання БК свого південного угрупування.

Вже у серпні було атаковано російський десантний корабель "Оленегорський Гірник" у Новоросійську і нафтоналивний танкер "Сіг" біля берегів окупованого півострова. Обидва були серйозно пошкоджені, і їх довелося рятувати буксирами.

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