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Загроза Україні - це новий виклик: Шольц зробив заяву про нову проблему Європи

1 січня 2022, 12:59

Головною метою співпраці країн має бути створення сильної Європи, сказав Олаф Шольц.

Олаф Шольц
Держави повинні створювати суверенну і сильну Європу - Шольц / Reuters

Наразі Європа стикається з низкою викликів. Ситуація з російськими військами навколо України є новою проблемою. Непорушність кордонів - це велика цінність, яка не повинна бути предметом перемовин. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Як повідомляє Spiegel, у своєму новорічному зверненні він розповів про те, що ситуація, яка пов'язана з Україною, є викликом для Європи. Однак принцип непорушності кордонів, як і раніше, поважається та не є предметом дискусії.

читайте такожВійськова атака РФ на Україну і зупинка Північного потоку-2: Шольц зробив попередження Москві"У ситуації з Україною ми стоїмо перед новим викликом. Непорушність кордонів є великою цінністю і не є предметом перемовин", - сказав Шольц.

Також він підкреслив, що метою співпраці держав залишається створення "суверенної, сильної Європи", яка підтримує демократичні цінності.

Війська Росії біля кордонів України

Компанія Maxar Technologies 24 грудня показала нові супутникові знімки, на яких зафіксували стягування військ Росії до кордонів України. Зокрема, аналітики встановили сотні БТРів, танків, самохідної артилерії і засобів ППО в захопленому Криму, а також військове посилення на полігоні Солоті, в місті Єльня і на полігоні Погоново неподалік від Воронежа.

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Журналісти американського видання Foreign Policy з посиланням на Міноборони України опублікували карту, на якій показано, як Росія стягнула війська до українських кордонів. Найбільше російських військ на східному кордоні – там близько 10 батальйонно тактичних груп. У Білорусі знаходяться мотопіхотні підрозділи і танковий батальйон, а також авіаційні частини. У Курській області з'явився табір зі зброєю і бойовою технікою. Крім того, росіяни на своєму кордоні розмістили чотири бригади з балістичними ракетами, які можуть досягти більшої частини України.

Секретар РНБО Олексій Данілов казав, що Росія наразі не наступає. Для проведення військової операції росіянам знадобиться мінімум 500-600 тисяч військ, тоді як наразі таких сил у кордонів немає.

30 грудня Данілов заявив, що військового вторгнення Росії в Україну бути не повинно, оскільки росіяни не підготувалися до такого сценарію.

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новини Німеччини новини України Олаф Шольц
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