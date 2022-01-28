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Загроза нової війни: Лавров пояснив, чого домагається РФ

28 січня 2022, 11:27

Глава МЗС РФ стверджує, що Росія нібито не хоче початку війни.

Лавр
Сергій Лавров / Reuters

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував ймовірність початку війни найближчим часом.

В інтерв'ю російським радіостанціям він підкреслив, що РФ не дозволить ігнорувати "свої інтереси".

Глава МЗС РФ стверджує, що Росія нібито не хоче початку війни.

"Якщо це залежить від Російської Федерації, війни не буде. Ми воєн не хочемо. Але і наступати грубо на наші інтереси, ігнорувати їх ми теж не дозволимо", - сказав Лавров.

Він додав, що не вважає переговори з США і НАТО завершеними. Він зазначив, що Москва передала проекти домовленостей в середині грудня, а письмові відповіді на них отримала два дні тому. За словами міністра, деякі з відповідей " наводять тінь на тин", але в них є і "раціональні зерна".

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Серед тем, важливих для Росії "на якихось етапах", — ракети середньої і меншої дальності, мораторій на розміщення яких в Європі пропонувала російська сторона. "Тоді це було проігноровано, а зараз це включено в їх пропозиції", — заявив Лавров.

Також мова йде про відведення навчань подалі від кордону з обох сторін, про узгодження граничної дистанції для зближення бойових літаків і кораблів, ряд інших заходів "деескалації і деконфліктингу".

Переговори Заходу і Росії

США, Північноатлантичний альянс і Росія в період з 10 по 13 січня провели ряд дискусій з питань безпеки в Європі. Переговори йшли на тлі посилення присутності російських військ біля кордонів України і звинувачення Москви на адресу НАТО в погрозах своїм рубежам.

Заступник Державного секретаря США Венді Шерман, яка представляла Вашингтон у переговорах з Росією, заявила, що американська сторона не піде на поступки Москві зі стратегічно важливих питань. Йдеться про гарантії нерозширення НАТО на схід і відмови України від інтеграції у військово-політичний блок заходу.

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