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Удари по території РФ: чи зроблять вони Москву більш поступливою - політолог

Марія Николишин
9 серпня 2024, 11:13
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Коли ми влучаємо по НПЗ, складах боєприпасів, по залізничних станціях - це серйозно, каже Золотарьов.
Удари по території РФ: чи зроблять вони Москву більш поступливою - політолог
Чи зроблять удари ЗСУ Москву більш поступливою / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот з відео

Удари України по об'єктах на території Росії, зокрема, по аеродромах чи НПЗ, більш поступливою Москву точно не роблять. Але удари по НПЗ для неї болючі. Про це під час чату на Главреді розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

Він додав, якщо говорити про удари по аеродромах, то потрібно дивитися в кожному конкретному випадку.

"Коли знищується або пошкоджується А-50, а це важливий для російської армії літак, яких всього сім штук на крилі, то це дуже болісно. А от якщо проробити дірки в бомбардувальнику на Оленьї, і його за кілька місяців відновлять, у агресора таких вистачає, то це інша справа. Однак є символічне значення - мовляв, ми можемо дотягнутися і в Мурманську область", - каже політолог.

За його словами, коли ми влучаємо по НПЗ, складах боєприпасів, по залізничних станціях - це серйозно. А коли згорів літак-другий, це кардинально ситуацію не змінює.

Дивіться відео повної бесіди з Андрієм Золотарьовим про переговори з Росією, вибори в США і перспективи завершення війни:

Хто такий Андрій Золотарьов

Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Удари ЗСУ по території РФ - що відомо

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна повинна знищувати російські бомбардувальники до того, як вони скидають керовані авіабомби на українську територію, що значно послабить російський повітряний терор.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже найближчими тижнями буде продовжено комунікацію з партнерами, зокрема, зі США, щоб отримати дозвіл на нанесення ударів у відповідь по російських аеродромах, звідки запускаються керовані авіабомби по території України.

Зауважимо, що нещодавно США надали Україні дозвіл бити західним озброєнням по прикордонних територіях, однак питання щодо ударів безпосередньо по країні-агресору Росії все ще залишається відкритим. Однак колишній конгресмен-республіканець США Адам Кінзінгер вважає, що наразі у Штатів є достатньо політичної волі для ухвалення цього рішення.

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війна в Україні НПЗ Андрій Золотарьов атака дронів
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