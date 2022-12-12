Удар безпілотників по авіабазі в Рязані: знищено майора ВПС Росії

Євген Навлютов служив у військовому містечку Шайковка Калузької області.

Євген Навлютов / Novgaz-rzn.ru

В результаті атаки на російські військові аеродроми у Рязанській і Саратовській областях був знищений майор ВПС РФ Євген Навлютов.

Він загинув 5 грудня на аеродромі Дягілево в Рязанській області, пишуть росЗМІ.

Відзначається, що Навлютов служив у військовому містечку Шайковка Калузької області. Разом з ним службу тут проходив і Олександр Шнотін, який також загинув при ударі по Дягілєво. При цьому підкреслюється, що в Рязань обидва військових РФ приїхали "у відрядження".

Підкреслюється, що на рідному аеродромі загиблих схожа НП сталася два місяці тому. 7 жовтня над злітно-посадковою смугою в Шайківці вибухнув безпілотник.

Також уточнюється, що п'ятеро поранених з аеродрому доставили в ОКЛ. Ними виявилися російські військові віком від 27 до 42 років. В основному у них відкриті рани кінцівок. Один потерпілий (з забоєм) обійшовся без госпіталізації.

/ Novgaz-rzn.ru

Вибухи на військових аеродромах РФ

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував удари по військових аеродромах РФ, звідки злітають літаки, які бомблять мирні міста України.

Глава Міноборони вважає, що вибухи на аеродромах РФ свідчать про те, що росіяни дуже часто "курять в заборонених місцях".

Нагадаємо, 5 грудня вранці на військовій авіабазі Енгельс в Саратовській області сталися вибухи. За їхніми даними, ударний безпілотник атакував російські бомбардувальники. Пошкоджено мінімум два Ту-95.

Крім того, на аеродромі під Рязанню сталося загоряння бензовоза в результаті вибуху. Відомо про щонайменше 3 загиблих та 6 постраждалих..

Радник Офісу президента Олексій Арестович написав, що удари припали мінімум по трьох військових літаках РФ. Причина - необережне куріння. Він зазначив, що з цієї авіабази вилітають літаки для бомбардувань України.

Днями журналісти Spiegel повідомили, що окупанти РФ проводять тренувальні маневри на військовому аеродромі Енгельс-2. Супутникові знімки зафіксували там майже два десятки бомбардувальників дальньої дії - Ту-95 і Ту-160. Експерти казали, що ситуація вказує на можливу підготовку до великомасштабної атаки на Україну.

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