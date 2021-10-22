Вчені з'ясували справжню причину вимирання мамонтів

Причини вимирання мамонтів / фото : з сайту Північно-Східного федерального університету

Міжнародна група дослідників з Інституту наук про Землю СПбДУ спільно з колегами з Великобританії, Данії, Китаю, Норвегії та США з'ясувала причину вимирання мамонтів в Сибіру, пише журнал Nature.

Вчені відзначають, що мамонти вимерли через різку зміну клімату.

Зокрема, йдеться про те, шерстисті мамонти, які були джерелом їжі і матеріалом для спорудження жител і навіть музичних інструментів, вимерли близько чотирьох тисяч років тому.

Експерти відновили вигляд тундростепи мамонтів і проаналізували ДНК стародавніх рослин і тварин, зібраних з 535 різних місць Арктики. Ці дані вони порівняли з ДНК більш 1,5 тисяч сучасних рослин і тварин.

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Таким чином з'ясувалося, що з часом популяції мамонтів і їхнє генетичне різноманіття зменшувалося, у зв'язку з чим, виживання ставало все більш складним.

Ще гірше ситуація стала близько 12 тисяч років тому з приходом глобального потепління, які залишило мамонтів без їжі і засобів на виживання.

"Ми показали, що зміни клімату, зокрема випадання опадів, безпосередньо призвело до змін рослинності. Згідно з нашими моделями, люди не мали ніякого впливу на них", - зазначив перший автор роботи, науковий співробітник Кембриджського університету Ечен Ван.

Крім того, мамонти не змогли досить швидко пристосуватися до цих змін.

Раніше Главред писав про те, що вчені з Університету Саутгемптона припустила, що кістки, які були знайдені на острові Уайт, належать двом видам спинозаврів - групі хижих динозаврів, які були близькими родичами спинозавра.