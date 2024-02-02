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Німецький телеканал оскандалився через репортаж з Маріуполя: МЗС вимагає пояснень

Альона Вороніна
2 лютого 2024, 14:42
Телеканал ZDF зняв репортаж про "функціонування" Маріуполя під час російської окупації, у якому неоднозначно показує ситуацію у місті. У МЗС засудили такі дії.
МИД Украины, журналист немецкого телеканала ZDF
МЗС вимагає пояснень у німецького телеканалу через репортаж з Маріуполя/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Twitter Ніколенко

Німецький телеканал ZDF зняв репортаж з окупованого Маріуполя у Донецькій області, у якому розповів про "функціонування" міста під час російської окупації. У Міністерстві закордонних справ України відреагували на ситуацію і заявили, що вимагають від телеканалу пояснень таких дій.

Відповідну заяву опублікував речник МЗС Олег Ніколенко у соцмережі Х (колишній Twitter). Він наголосив, що відвідування журналістом ZDF Маріуполя є порушенням українського законодавства, і такі дії можуть вплинути на подальшу роботу ЗМІ в Україні.

Німецький телеканал потрапив у скандал через репортаж з Маріуполя

Репортаж з окупованого міста зняв журналіст німецького телеканалу ZDF Армін Кьорпер, який очолює московське бюро. Працівник медіа розповідав про життя в окупованому місті, спотворивши картину.

відео дня

Кьорпер у відеосюжеті каже, нібито більшість жителів міста налаштовані проросійськи, і що Маріуполь заселяється росіянами. Також він додає, що місто начебто відбудовується. Але в сюжеті журналіст не згадує про те, що це саме російські окупанти зруйнували місто під час вторгнення в Україну.

За словами журналіста, "місто функціонує, працюють магазини і ресторани". Також він каже, нібито є опалення, гаряча вода та інтернет.

Цей репортаж був показаний а ефірі німецького телеканалу ZDF 29 січня. Після шквалу критики, з яким зіткнувся телеканал, уже наступного дня, 30 січня, ZDF опублікував офіційну заяву щодо цієї ситуації.

"ZDF серйозно ставиться до критики репортажів з Маріуполя. Директор московської студії Армін Керпер як журналіст вирушив до Маріуполя, щоб отримати незалежну картину ситуації на територіях, окупованих із порушенням міжнародного права. Він розповідає про місто, яке було повністю зруйноване внаслідок російської агресивної війни, та його насильницьку русифікацію. Армін Керпер дає зрозуміти, що противникам російської окупації доводиться побоюватися репресій, якщо вони розмовляють із західним журналістом", – зазначалося у заяві.

МЗС України вимагає пояснень

Речник МЗС Олег Ніколенко відреагував на ситуацію і заявив, що візит керівника московського бюро ZDF до окупованого Маріуполя без згоди України є порушенням українського законодавства.

"Спотворення реальності – це не журналістика. Крім того, візит голови московського бюро ZDF до окупованого Маріуполя без згоди України є порушенням українського законодавства. Закликаємо ZDF надати офіційне пояснення. Порушення законодавства України може вплинути на подальшу роботу ЗМІ в Україні", – наголосив Ніколенко у заяві, опублікованій у соцмережі Х (колишній Twitter).

Війна в Україні

Раніше у ЗСУ розповіли про величезні втрати окупантів Херсонщині. РФ зосередила на лівобережжі Дніпра понад 70 тисяч окупантів, але через великі втрати російські війська змушені постійно переміщатися і маневрувати. У російських загарбників величезні втрати під час штурмів – проводячи такі операції, росіяни втрачають у кожній штурмовій групі до 70% особового складу.

Також раніше повідомлялося, що ситуація на фронті значно погіршилась. Ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко назвав головний ризик для України. Генерал зазначає, що Європа не виконала зобов'язань із запезпечення України снарядами, що негативно впливає на ситуацію на фронті.

Нагадаємо, колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий розкрив колосальні втрати окупантів біля Авдіївки. Російські окупаційні війська прориваються до важливої траси, яка запезпечує логістику українського гарнізону в Авдіївці. Ситуація в Авдіївці складна, однак Силам оборони вигідно утримувати позиції в місті через значні втрати противника, зазначив Дикий.

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війна в Україні новини Маріуполя МЗС України вторгнення Росії Маріуполь
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