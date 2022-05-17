У Путіна озвучили рожеві мрії про мир після війни, де "Росії буде комфортно існувати"

Пєсков розмріявся, що після війни в Україні у світі "чутимуть голос Росії".
Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков "напророкував", що після війни РФ проти України у світі буде мир, де "чутимуть голос РФ, і де їй буде комфортно існувати".
Слова Пєскова процитував російський "Інтерфакс". Прессекретар російського диктатора розмріявся, що після того, що РФ вчинила в Україні, вони зможуть "впевнено стояти на ногах".
"Будь-яка війна закінчується миром, і цей мир буде таким, де наш голос чутимуть, де нам буде комфортно, безпечно, і де ми впевнено стоятимемо на своїх ногах", – сказав Пєсков.
Ситуацію, в якій опинилася Росія після розв'язання повномасштабної війни проти України, прессекретар президента РФ описав як "ідеальний шторм і момент істини".
Крім цього, Пєсков висловив впевненість, що їхні дії в Україні підтримує населення РФ.
Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву Кремля про впевненість у "перемозі" у війни проти України. "Російська перемога" включає тотальні санкції і міжнародне нехтування, нагадав він.
Також раніше повідомлялося, що гуманітарна операція з порятунку українських захисників Маріуполя триває. Про це повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук. За її словами, в інтересах збереження життів 16 травня були евакуйовані 52 тяжкопоранених українських військовослужбовця.
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