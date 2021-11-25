У Путіна попередили про напад на Україну в разі вступу країни до НАТО

Росія попередила про "новий конфлікт" у разі розширення НАТО на схід / Reuters

Росія може провести військову операцію проти України у тому випадку, якщо відбудеться інтеграція Києва до Північноатлантичного альянсу. У Москві попереджають про "новий конфлікт" у тому випадку, якщо відбудеться розширення колективного блоку безпеки на схід. Про це заявив радник Кремля, голова правління Ради у закордонних справах Росії Федір Лук'янов.

Як повідомляє Telegraph, він фактично сказав, що Росія нападе на Україну у тому випадку, якщо держава вступить до НАТО. Як вважають у виданні, саме з цієї причини росіяни зміцнюють свої війська біля кордонів української держави.читайте такожВступ України до НАТО і захист Альянсу від нападу ворога: Столтенберг назвав Києву умови

Крім того, він зробив попередження про "новий конфлікт" у тому випадку, якщо Північноатлантичний альянс розшириться на схід.

"Росії доведеться змінити систему і провести нові червоні лінії", - підкреслив Федір Лук'янов.

Війна Росії та України

Американські видання The Washington Post і Politico раніше повідомляли про стягуванні Росією військ до кордонів України. Ці відомості підкріплювалися супутниковими знімками пересування російських збройних підрозділів.

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В Північноатлантичному альянсі зафіксували надмірне скупчення військ Росії біля українських кордонів. При цьому в колективному блоці безпеки Заходу вважають, що Москва може піти на військове вторгнення в Україну.

Український дипломат, посол у Німеччині Андрій Мельник розповів, що Київ вкрай стурбований передислокацією російських військ біля кордонів України. За його словами, обстановка нагадує ситуацію 2014 року, коли Росія окупувала АР Крим і Донбас.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков звинуватив Україну в нібито планах зі звільнення Донбасу військовим шляхом і назвав це "червоними лініями" для Москви. Він сказав, що, мовляв, такому сценарію сприяють постачання Києву зброї з боку НАТО.