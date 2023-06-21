У Пентагоні 'попустили' Шойгу, який істерично відреагував на HIMARS і Storm Shadow

США мають намір і надалі підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно задля перемоги українців.
У Пентагоні прокоментували заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який погрожував ударами по "центрах ухвалення рішень" через HIMARS і Storm Shadow. У США нагадали йому, що Крим - це Україна. Про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
Вона додала, що США підтримуватимуть усі зусилля України щодо повернення своїх територій, які зараз окуповані Росією.
"Українці роблять усе можливе з обладнанням, з можливостями, які вони мають на полі бою, щоб продовжувати відтісняти росіян далі назад, і ми підтримуємо їхні зусилля з повернення своєї суверенної території", - сказала Сінгх.
Військова допомога Україні
США оголосять про пакет військової допомоги на $2 млрд. Про новий пакет військової допомоги оголосили 9 червня. Це відбудеться на фоні того, що військові аналітики говорять про початок контрнаступу України.
Південна Корея таємно передає Києву сотні тисяч артилерійських снарядів. Згідно з конфіденційною домовленістю, Сеул передає снаряди США, які, в свою чергу, організували їхню відправку в Україну.
Члени НАТО можуть відправити війська в Україну. Держави-члени НАТО можуть відправити війська в Україну. Таке рішення може бути ухвалено, якщо Україна не отримає гарантій членства і гарантій безпеки.
У Конгресі США намагаються прискорити постачання Україні "зброї для перемоги". Головною метою допомоги Україні має стати перемога, а не оборона. Саме від цього слід відштовхуватися, надаючи будь-яку допомогу Києву.
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