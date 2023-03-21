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"У Києва є можливості бомбити Москву": Кремль у паніці готується до ударів по столиці РФ – Яковенко

21 березня 2023, 01:35
У Москві розставляють системи ППО, адже бояться, що Україна може вдарити по столиці країни-агресорки РФ.
Кремль, Игорь Яковенко
У Кремлі бояться, що Україна може вдарити по Москві, тому готуються до цього/ УНІАН, скрін

У Кремлі бояться, що Україна може відплатити їм тією ж монетою і атакувати Москву. Тому в країні-агресорці РФ активно готуються до такого варіанту розвитку подій.

За логікою подій, Київ може так само вдарити по Москві, як російські окупанти б’ють по Києву. Таку думку висловив російський опозиційний політик, журналіст і соціолог Ігор Яковенко в інтерв'ю Главреду.

У російських пропагандистських ЗМІ нещодавно повідомляли про проліт над Москвою невідомих безпілотників. Видання The Insider раніше повідомляло, що в деяких районах російської столиці відбувається активна вирубка лісу і розгортання протиповітряної оборони.

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"Йде війна, в якій Росія бомбить Київ і намагається його знищити. У такій ситуації Кремль не може виключати можливості нанесення удару по Москві. За логікою речей, Київ повинен так само відповідати Москві",- зазначає російський опозиційний політик.

Хто такий Ігор Яковенко

Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

Питання лише у можливостях України наносити такі удари. А такі можливості у неї є, зазначає Яковенко.

"У Кремлі чудово розуміють, що удари по Москві і військових об'єктах, яких багато в столиці, це питання можливостей України. Сьогодні у Києва такі можливості є, що вже доведено. Тому Кремль не може не готуватися до ударів по Москві", – сказав він.

Чи може Україна вдарити по Москві

У січні цього року стало відомо, що у Москві встановили низку комплексів ППО на дахах відомчих будівель, зокрема, на приміщенні міноборони РФ. Як пояснив політолог і соціолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко, на це є дві причини. По-перше, російські воєначальники перестраховуються, щоб у разі чого не нести відповідальності. По-друге, в РФ намагаються мілітаризувати російську столицю в очікуванні акцій протесту і повстання.

Координатор міжнародних проектів Центру Разумкова Олексій Мельник зазначав, що західні видання розповідали про нібито появу в Україні зброї, яка може дістати до Москви. Але наявність таких засобів – це лише можливість. А от питання, чи є зараз необхідність саме у таких ударах і які ризики це рішення може мати, вирішуватиме військово-політичне керівництво країни, наголосив Мельник.

Раніше нардеп, член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони і розвідки України Федір Веніславський заявив, що місця, де Росія зберігає свої ракети та іншу техніку, є військовими цілями. Тому не можна виключати, що ЗСУ нанесуть удар по території РФ, щоб знищити ці цілі. Відповідаючи на питання щодо ударів по Москві, він зазначив, що подібні рішення буде ухвалювати українське військове командування.

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