Прямо під час візиту в Астану: Казахстан підніс Путіну неприємний 'сюрприз'

Під час візиту Путіна до Астани змінились кольори російського триколору, перефарбувавшись в український прапор.

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Путіна чекала неприємна несподіванка під час візиту в Астану / Коллаж: Главред, фото: akorda.kz, скриншот YouTube

Про що йдеться:

Під час візиту Путіна в Астану на будівлях висвітлились українські прапори

Ймовірно, в Казахстані була здійснена хакерська атака

27 листопада під час візиту Володимира Путіна до Казахстану в столиці країни, Астані, сталася несподівана подія — на будівлі "Астана Опера" та в інших місцях міста з’явилися українські прапори.

Це викликало широкий резонанс у суспільстві та ЗМІ, які активно обговорюють можливий символічний підтекст інциденту.

відео дня

Відео з прапорами, опубліковані в телеграм-каналах, свідчать, що символіка України з’явилася на фасадах та інших локаціях міста.

Деякі казахські медіа припускають, що це могла бути хакерська акція, хоча офіційні органи поки не коментували ситуацію.

У соціальних мережах подія викликала жваву реакцію.

Частина користувачів жартувала про схожість кольорів прапорів України та Казахстану, зазначаючи, що Путіну варто звикати до подібної символіки. Інші ж вважали, що акція може бути відповіддю на натяки російських чиновників про те, що Казахстан може стати наступною ціллю після України.

Інші цікаві новини про Казахстан

Як повідомляв Главред напередодні, Казахстан наважився на важливий крок в обхід РФ. Таке рішення дасть змогу Казахстану зменшити залежність від російських маршрутів.

Окрім цього, нещодавно виявилось, що Казахстан захотів повернути землі РФ у свій склад. Така заява викликала резонанс як у Астані, так і в Москві, підвищивши напруженість у відносинах між країнами.

Також ходять чутки про те, що після провалу в Україні РФ готує нове вторгнення. Наступною ціллю, на думку експертів, може стати якраз Казахстан.

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Позиція Казахстану щодо війни в Україні Казахстан дотримується нейтральної позиції щодо війни Росії проти України, утримуючись від однозначної підтримки будь-якої сторони. Проте в країні посилюються проукраїнські настрої, особливо після різких заяв російських політиків щодо Казахстану. Водночас Казахстан є членом ОДКБ — організації, яку часто називають російським аналогом НАТО. Попри це, відносини між країнами залишаються напруженими. Зокрема, російська військова допомога Казахстану в січні 2022 року під час протестів викликала неоднозначну реакцію, а опозиція назвала це втручанням актом окупації.

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