У Білорусі 'вагнерівці' стягнули у табір понад 750 військових вантажівок

Понад 750 об'єктів військової техніки "вагнерівців" з'явилось у таборі у Білорусі.

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У Білорусі налічується щонайменше 750 одиниць техніки "вагнерівців" / колаж: Главред, фото: Росзмі, скріншот: Радіо Свобода

Служба Planet Labs поділилась супутниковими знімками табору ПВК "Вагнер" у Білорусі. Очевидно, що на території терористичної компанії побільшало техніки.

На супутниковому знімку, зробленому вранці 25 липня службою Planet Labs, видно близько 750 одиниць техніки в таборі ПВК "Вагнер" у селі Цель Осиповицького району в Білорусі. Саме туди, найімовірніше, орієнтовно з 15 липня 2023 року прямували найманці приватної військової компанії Євгена Пригожина, повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода.

За допомогою супутникового знімка, можна сказати, що схожих на техніку об’єктів - всього 754. Якщо серед них і є важка військова техніка, то її кількість - мінімальна.

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У Білорусі "вагнерівці" зігнали 750 одиниць техніки / скріншот: Радіо Свобода

На території табору видно принаймні:

62 тентовані вантажівки;

534 автомобілі з габаритами, аналогічними пікапам УАЗ, фургони, мікроавтобуси УАЗ (так звані "буханки"), мікроавтобуси типу "Газель", УАЗ "Патріоти", легкові автомобілі;

33 автобуси різних модифікацій;

99 вантажівок різної модифікації, включно з платформами з обладнанням, що переважно, здається, будівельним;

26 вантажівок або подібних до них за розміром автомобілів, які мають військове забарвлення. Це можуть бути "Урали", "КамАЗи" або бронетехніка, про що, наприклад, вчора повідомила моніторингова група Білоруський Гаюн.

"Вагнер" у Білорусі

Нагадаємо, що Зеленський оцінив ризик атаки "вагнерівців" на Україну з боку Білорусі. Президент України Володимир Зеленський заявив, що захисники України знешкодили 100 тисяч найманців ПВК "Вагнера". Тепер "вагнерівці" їдуть до Білорусі.

До Білорусі перекинули 11-ту колону "вагнерівців" із броньовиками "Щука". Відомо, що наразі колона рухається трасою Р43 (ділянка Кричев - Чериков). У складі колони щонайменше 29 одиниць автомобільної техніки.

Арестович розкрив найгірші сценарії розвитку подій "вагнерівців" у Білорусі. Загроза, яку намагається створити Росія, укладається у дуже чіткий ланцюжок нагнітання інформаційної ескалації, пояснив Арестович.

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