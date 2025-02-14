Трамп дав шанс на мир, але переговори може вести тільки Зеленський – Макрон

Володимир Зеленський має сам обговорити територіальні питання і питання суверенітету, вважає президент Франції.

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Еммануель Макрон прокоментував перспективи переговорів про мир / Колаж: Главред, фото: Скриншот відео facebook.com/zelenskyy.official, УНІАН

Головне із заяв Макрона:

Повернення Трампа до Білого дому стало "електрошоком"

Тільки Зеленський може вести переговори від імені України

Президент Франції Еммануель Макрон назвав повернення Дональда Трампа в Білий дім "електрошоком", який має змусити Європу забезпечити власне майбутнє, а також майбутнє України.

На його думку, Європі необхідно "наростити м'язи" в обороні та економіці, пише Financial Times.

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За словами Макрона, Трамп створив "вікно можливостей" для припинення війни шляхом переговорів, де "кожен повинен зіграти свою роль".

Тепер, наголосив Макрон, Зеленський має сам обговорити територіальні питання та питання суверенітету.

Президент Франції наполягає, що тільки Зеленський може вести переговори від імені України, попередивши, що дозвіл на "мир, який є капітуляцією", буде "поганою новиною для всіх", зокрема для США.

Макрон вважає, що єдине питання на даному етапі полягає в тому, чи справді диктатор Путін "стійко і достовірно бажає погодитися на припинення вогню на цій основі". Після цього саме "українці повинні вести переговори з Росією".

"Ми всі повинні залишатися колективно пильними", - зазначив він.

Макрон вважає, що Європа має нарощувати свій оборонний потенціал, щоб діяти навіть без залучення США.

Раніше ЗМІ дізналися про деталі переговорів лідерів України та США. Дональд Трамп дав Володимиру Зеленському особистий номер і сказав, що той може зателефонувати йому безпосередньо.

Нагадаємо, раніше в США висунули вимогу про переговори. І Київ, і Москва мають бути готові до певних поступок, заявив Кіт Келлог.

Як повідомляв Главред, помічник президента США Дональда Трампа і спецпредставник з питань України та РФ Кіт Келлог вважає, що Україна не повернеться до кордонів 2014 року за результатами переговорів щодо припинення війни.

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Що передбачає ініціатива Макрона щодо миротворчої місії в Україні Президент Франції Еммануель Макрон висловив ідею розгорнути європейські війська для забезпечення дотримання режиму припинення вогню та гарантування безпеки в разі досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Ця пропозиція обговорюється на рівні Європейського Союзу та передбачає участь країн-членів у формуванні миротворчого контингенту.

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