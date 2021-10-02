Тіла двох маленьких дівчаток і хлопчика виявила бабуся: 26-річна полячка задушила трьох дітей

26-річна полячка задушила трьох дітей / Reuters

Трагедія сталася в польському місті Люблін - там 26-річна жінка задушила трьох своїх маленьких дітей. Її вже затримали і помістили в нейропсихіатричну лікарню, де вона знаходиться під наглядом поліції.

Як повідомляє wiadomosci.wp.pl, тіла трьох дітей: 2-річної дівчинки, 4-річного хлопчика і 8-місячної дівчинки виявила їх бабуся, яка приїхала в гості до дочки.

Відзначається, що діти лежали на ліжку і не подавали ознак життя. На місце події прибули три бригади швидкої допомоги, проте врятувати дітей не вдалося, вони вже були мертві.

Матір дітей затримали. Вона вже зізналася в трьох вбивствах. Польські ЗМІ повідомляють, що раніше 26-річна жінка мала проблеми з наркотиками, її партнер перебуває у в'язниці.

Відомо, що в момент вбивства мати була тверезою. Як зазначається, на перший погляд, жінка любила своїх дітей: вона часто публікувала їх фото в соцмережах і розповідала про те, наскільки вони для неї важливі.

1 жовтня жінку допитали і повідомили їй про три звинувачення. Кожне з них карається від 8 років до довічного ув'язнення.

Читайте такжеТіла брата і сестри знайшли в скрині: у справі про зникнення дітей з'явився новий поворотРаніше в Сумській області батько задушив свого трирічного сина, після чого кинув його тіло в лісосмузі. Злочин стався у місті Глухів Шосткинського району. Чоловік забрав з дитячого садка свою дитину і додому з нею не повернувся.