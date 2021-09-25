У Росії рок-співачку знайшли мертвою: дівчину задушили

Анастасія Хорольська була знайдена мертвою у своїй квартирі / Фото ВКонтакте

В Росії знайшли мертвою солістку рок-групи Harley і блогерку з Tik Tok Анастасію Хорольську. Дівчину задушили.

Інцидент стався в місті Киштим Челябінської області. Тіло 24-річної співачки у ванній кімнаті виявила її бабуся, передає 74.ru.

У поліції повідомили, що загибель дівчини має кримінальний характер. Причиною смерті могло стати удушення.

Крім того, на тілі рок-співачки виявили сліди побиття. У квартирі були відкриті вікна, зник телевізор та ключі. За словами сусідів, криків про допомогу вони не чули.

Пізніше стало відомо, що підозрюваного у вбивстві Хорольської затримали в Челябінську. Ним виявився 23-річний знайомий дівчини. Після вбивства хлопець переховувався від поліції в іншому місті. Затриманий житель Киштима раніше був судимий за крадіжку.

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"Він у всьому зізнався, розповів, що познайомився з потерпілою кілька тижнів тому, разом розпивав з нею алкоголь", — пише видання з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зазначимо, Анастасія Хорольська виступала в арт-клубі з музикантами. Також дівчина вела свій блог в соціальній мережі TikTok. У неї було кілька тисяч підписників. Для TikTok дівчина грала в роликах сценки зі старих фільмів.

Як повідомляв Главред, в серпні в Харківській області виявили тіло Вікторії Лукашової, яка зникла після відпочинку з компанією на В'яловському водосховищі. Тіло 22-річної харків'янки виявили в цій же водоймі.