Викинув тіло в лісосмузі: батько задушив свого трирічного сина на Сумщині

Бездиханне тіло дитини знайшли в лісосмузі / https://su.npu.gov.ua

У Сумській області батько розправився зі своїм трирічним сином, після чого кинув його тіло в лісосмузі. Злочин стався в місті Глухів Шосткинського району.

Раніше в поліції повідомляли, що 15 вересня чоловік забрав з дитячого садка свого 3-річного сина і додому з дитиною не повернувся. Їх розшукували як безвісти зниклих.

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Попередньо встановлено, що він вночі 16 вересня на околиці міста в лісосмузі він задушив свого сина.

"Приїхавши до найближчої лісосмуги зв'язав йому руки та одягнув пакет на голову. Від чого дитина задихнулася. Після чого поїхав", - розповіли в поліції.

Раніше ми розповідали про моторошної трагедії в Дніпрі - там жінка намагалася звести рахунки з життям, уколів собі та дитині смертельно небезпечну ін'єкцію. В результаті дій матері її однорічний син помер, а вона потрапила в реанімацію.

Також повідомлялося, що в Дніпрі батько до смерті побив власного сина. Дике вбивство в Кам'янському Дніпропетровської області.