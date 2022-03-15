"Та будьте людьми!": у російських магазинах почали битися за продукти

У російських магазинах почали битися за продукти / скріншот з відео

З початку вторгнення в Україну Росія посіла перше місце, як країна проти якої введено найбільшу кількість санкцій.

Після того, як обмеження набули чинності, люди почали штурмувати магазини та супермаркети, намагаючись зробити запаси їжі.

Так, в одному з російських супермаркетів люди влаштували бійку за цукор, пише журналіст Дмитро Гордон.

На опублікованих кадрах чути поодинокі заклики "бути людьми", але це нікого не зупинило.

"Отримайте, барани. Які гарні бої. За цукор. У супермаркетах. Росії", - написав Гордон у підписі до відео.

Раніше стало відомо, що до повномасштабного вторгнення в Україну в уникнення санкцій президент Росії Володимир Путін сховав свою 82-метрову яхту Graceful в Калінінграді.

Також ми повідомляли, що США вирішили ввести повну заборону імпорту нафти і газу з Росії. Як заявив президент США Джо Байдена, поки США співпрацюють зі своїми європейськими союзниками, щоб зменшити їх залежність від російських енергоресурсів.

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