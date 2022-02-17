Надгігантська полуниця з Ізраїлю потрапила Книгу рекордів Гіннеса: як вона виглядає

Така ягода виросла через негоду.
Ізраїльські фермери Аріель виростили величезну полуницю, яка побила рекорд і потрапила в Книгу рекордів Гіннеса.
Як повідомляють Новини Ізраїлю, вага ягоди 289 г, а окружність - 34 см.при цьому, вчений який вів даний сорт під назвою Ілан, каже, що її розміри пов'язані з кліматом. Через похолодання, сезон полуниці затягнувся і кілька ягід зрослися в одну, утворивши нереально велику.
Також відомо, що фермери в 2022 році виростили чотири великих полуниці.
Що не можна робити при заморожуванні ягід і фруктів
Заморожуйте тільки свіжі фрукти і ягоди. Вони не повинні бути м'якими або з ушкодженнями.
Заморожуйте в тому вигляді, в якому будете використовувати – у вигляді пюре, половинками, цілком, натертими.
Температура повинна бути -18 градусів. В таких умовах фрукти можна зберігати 12 місяців.
Заморожуйте сезонні продукти, які взимку купити неможливо або вони коштують дуже дорого.
З вишні, черешні – завжди виймайте кісточки перед заморожуванням.
Суницю, малину, чорну смородину – краще зберігати в контейнерах або заморожувати після подрібнення в блендері.
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