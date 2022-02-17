УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Надгігантська полуниця з Ізраїлю потрапила Книгу рекордів Гіннеса: як вона виглядає

17 лютого 2022, 00:10

Така ягода виросла через негоду.

Полуниця
В Ізраїлі виросла дуже велика полуниця / pixabay

Ізраїльські фермери Аріель виростили величезну полуницю, яка побила рекорд і потрапила в Книгу рекордів Гіннеса.

Як повідомляють Новини Ізраїлю, вага ягоди 289 г, а окружність - 34 см.при цьому, вчений який вів даний сорт під назвою Ілан, каже, що її розміри пов'язані з кліматом. Через похолодання, сезон полуниці затягнувся і кілька ягід зрослися в одну, утворивши нереально велику.

Також відомо, що фермери в 2022 році виростили чотири великих полуниці.

Що не можна робити при заморожуванні ягід і фруктів

Заморожуйте тільки свіжі фрукти і ягоди. Вони не повинні бути м'якими або з ушкодженнями.

Заморожуйте в тому вигляді, в якому будете використовувати – у вигляді пюре, половинками, цілком, натертими.

Реклама

Температура повинна бути -18 градусів. В таких умовах фрукти можна зберігати 12 місяців.

Заморожуйте сезонні продукти, які взимку купити неможливо або вони коштують дуже дорого.

З вишні, черешні – завжди виймайте кісточки перед заморожуванням.

Суницю, малину, чорну смородину – краще зберігати в контейнерах або заморожувати після подрібнення в блендері.

Читайте також:

viber
Книга рекордів Гіннесса полуниця новини Ізраїлю
Зараз ви переглядаєте новину «Надгігантська полуниця з Ізраїлю потрапила Книгу рекордів Гіннеса: як вона виглядає». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 16 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 16 лютого: що не можна робити і як не потрапити в біду Майже 130 гривень за кілограм: в Україні різко змінилися ціни на популярні фруктиМайже 130 гривень за кілограм: в Україні різко змінилися ціни на популярні фрукти Дата 20.02.2022 - магія дня, що потрібно робити, щоб не накликати бідуДата 20.02.2022 - магія дня, що потрібно робити, щоб не накликати біду Вторгнення РФ: де шукати дітей, що має бути в тривожній валізці й навіщо потрібен план дійВторгнення РФ: де шукати дітей, що має бути в тривожній валізці й навіщо потрібен план дій Велика війна нервів тільки починаєтьсяВелика війна нервів тільки починається
00:16

Робимо гарний будинок: 3 секрети, які допоможуть створити нестаріючий інтер'єр

00:10

Надгігантська полуниця з Ізраїлю потрапила Книгу рекордів Гіннеса: як вона виглядає

16 лютого, середа
23:53

Російські винищувачі тричі небезпечно наблизилися до літаків ВМС СШАВідео

23:52

Чим корисний гранатовий сік для жіночого мозку - коментар вченого

23:27

Комаровський розповів, як правильно лікувати Омікрон в домашніх умовахВідео

Реклама
23:05

Втратите всю удачу і гроші: кому ніколи не можна позичати сільВідео

22:53

У Білому домі пригрозили Росії жорсткими наслідками за визнання "ЛДНР"

22:33

"Загроза для всієї Європи": Шмигаль заявив про успішне блокування Північного потоку-2Відео

22:18

У Білорусі неподалік від України розгорнули понтонний міст - ЗМІВідео

21:34

В Україні вперше за багато років за добу ніхто не загинув у ДТП

21:32

6-річну дитину шукали всім селом: під Дніпром трапилася страшна трагедія з хлопчикомВідео

21:29

Дієтолог спростувала міфи про популярні білки

21:00

На Рівненському полігоні знайшли мертвим зниклого контрактника

20:51

Пара, яка скувала себе ланцюгом в минулому році, продає "узи любові" за 3 млн доларівВідео

20:48

Україні час починати підрахунок збитківПогляд

20:34

Зеленський розповів про переговори західних країн з Росією щодо УкраїниВідео

20:17

Розвідка не побачила відведення російських військ від кордонів України, - РєзніковВідео

20:05

"Радіти рано": Зеленський про відвід військ РФ і ситуацію на кордоні УкраїниВідео

19:50

У МЗС Росії обізвали Столтенберга "збитим натовським льотчиком"

19:50

Бойові групи НАТО на сході Європи: Захід готує контрудар на дії Росії

Реклама
19:35

Європейські лідери проведуть неофіційну зустріч з приводу подій в Україні: названо датуВідео

19:33

Загальнонаціональний телемарафон #UAразом: онлайн-трансляція

19:24

"Нас не лякають будь-які дати": Зеленський звернувся до українцівВідео

19:04

Не з'являлася на публіці вже 260 днів: у Селін Діон підозрюють важке захворюванняВідео

18:59

У РФ раптово заявили, що не допустять війни з УкраїноюВідео

18:54

Пенсії в Україні піднімуть на 1000 гривень: кому і коли чекати підвищенняВідео

18:53

Можливий напад Росії: Європарламент ухвалив резолюцію щодо України

18:52

Таємний роман, підступи колег і неймовірна удача: гороскоп на березень 2022 для ОвнівВідео

18:45

Відмова України від НАТО і публічна заява Альянсу: РФ вибухнула умовою

18:24

Росія, олігархи і Крим з Донбасом: Зеленський затвердив Стратегію держбезпеки

18:23

Олімпіада-2022: українська лижниця потрапила в допінг-скандалВідео

18:17

У Дніпрі запалили найбільший у світі прапор УкраїниВідео

18:15

Зеленський посилив санкції проти видання СтранаВідео

18:07

Несподіваний прибуток і удача в грошах: кому зі знаків пощастить в кінці лютогоВідео

17:56

Хто поїде на Євробачення від України: організатори зробили заявуВідео

17:53

"Я не вірю любов з першого погляду": Алеся Бацман розповіла, з чого почався її роман з ГордономВідео

17:14

Екс-шеф Головного управління розвідки Бурба нишком втік за кордон — експерт

16:59

"Метінвест політехніка": у центрі Маріуполя триває активна фаза будівництва

16:44

Метінвест вклав у соціально важливі програми понад 3,4 млрд гривень

16:40

Ціни побили рекорди: що змінилося на ринку нерухомості в Україні за рікВідео

Реклама
16:20

Мінус $2-3 млрд щомісяця: Україна зазнає удару через істерію щодо "вторгнення РФ"

16:10

Не розслабляйтесяПогляд

16:09

Налетить ураган і замете снігом: в Україну йде небезпечна погодаВідео

16:04

Сума інвестицій Метінвесту в модернізацію виробництва перевищила $11 мільярдів

15:51

1,2 млрд доларів на модернізацію: Метінвест планує поліпшити виробництво в 2022 році

15:39

Естонська розвідка оприлюднила звіт з датами наступу РФВідео

15:26

"Мені справді дуже жаль": Аліна Паш зняла свою кандидатуру як представника України на Євробаченні

15:07

Скандал в Одесі: депутат від "Партії Шарія" прибрав прапори України зі стола на засіданні – відеоВідео

15:03

"Продам гараж на Соломі": у трансляції Reuters з Києва "посольство РФ" зробило оголошенняВідео

15:00

Компанія Метінвест навесні підвищить зарплати на своїх підприємствах

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти