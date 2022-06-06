Ставки на цій війні зростають: як західні РСЗВ змінять війну України і РФ - Sky News

Як західні РСЗВ змінять війну України і РФ - Sky News / Генштаб ЗСУ / Вікіпедія

Ракетні системи залпового вогню виробництва США і Великобританії як такі нітрохи не змінять правила гри в російсько-українській війні, але офіційний Київ вважає, що поставки такої зброї допоможуть переломити хід війни на його користь. З такою заявою виступив Алістер Банколл - спеціальний кореспондент британського каналу Sky News в Україні.

"Швидше за все, кілька тижнів минуть, перш ніж ми зможемо побачити, який вплив мають РЗСО. Але зрозуміло одне - потроху ставки у війні підвищуються", - говорить він.

На думку Банколла, надання РСЗВ Києву - дуже важливе рішення з боку офіційних Лондона і Вашингтона. Воно ж, до того ж, вказує на те, як уряди цих країн "залучені в цей конфлікт".

РСЗВ знищують цілі на відстані до 80 кілометрів, каже журналіст. Тобто, ЗСУ легко буде спалювати лінії постачання російських окупантів і їх далекобійну артилерію.

Український Кабмін активно переконує Білий дім у тому, що армія українців не буде використовувати такі РСЗВ для ураження цілей на території Росії. За даними Банколла, аналогічні гарантії Київ надав і британцям.

Логічно, каже Банколл, що Кремль стривожений поставками ЗСУ такої зброї. Це зрозуміло з того, що кремлівська верхівка (в тому числі і диктатор Путін) швидко почали погрожувати ракетними ударами за передачу західних РСЗВ Збройним силам України.

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Нагадаємо, рані в Білому домі заявили, що США-після довгих вагань - все ж передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS.

1 червня керівник Держдепу Ентоні Блінкен сказав - Вашингтон виділив новий пакет військової допомоги Україні. Дипломат повідомив, що в пакет увійшли і ракетні системи - оскільки офіційний Київ пообіцяв не використовувати їх для ударів по території Росії.

У Білому домі офіційно підтвердили відправку РСЗВ, а також уточнили, що мова йде про HIMARS і боєприпаси до них.

Тим часом Великобританія офіційно попросила США узгодити відправку Україні реактивних систем залпового вогню M270 MLRS. США повинні офіційно схвалити цей крок через експортні правила.

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