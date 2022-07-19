"США винні" в нападі РФ на Україну: в КНР несподівано повторили мантру Кремля

У Китаї дивно прокоментували причину війни в Україні / Reuters

У Китаї офіційна влада фактично повторила пропагандистську риторику офіційного Кремля про те, що у війні в Україні нібито винні США.

З такою заявою виступив речник МЗС КНР Чжао Ліцзянь, відповідаючи на запитання журналіста провладної газети Global Times про те, як Пекін оцінює недавні застереження з Вашингтона про наслідки, якщо Китай буде допомагати російським окупантам.

За його словами, по темі України Китай займає "об'єктивну і справедливу" позицію, а також "стоїть на боці миру і справедливості".

"Ми рішуче виступаємо проти будь – яких необґрунтованих підозр, погроз і тиску щодо Китаю", - заявив речник МЗС КНР.

"Як ті, хто почав кризу в Україні і є найголовнішим фактором, що підживлює його, США повинні глибоко задуматися про свої помилкові дії з надання крайнього тиску і роздування вогню з українського питання і припинити розігрувати блокову конфронтацію і створювати нову холодну війну", – додав офіційний представник МЗС Китаю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Китаї прийняли рішення звільнити заступника міністра закордонних справ країни Ле Юйчен, який публічно висловлював підтримку військового вторгнення Росії в Україну.

Дипломата вважають найбільш високопоставленим експертом по Росії в політичній системі держави. Він говорить по-російськи і працював в СРСР. Його звільнили, ймовірно, через побоювання в Пекіні, пов'язаних з можливим нанесенням шкоди зв'язкам із Заходом і світовою економікою.

У МЗС країни звільнили заступника міністра Ле Юйчен, який у публічній сфері заявляв про підтримку нападу РФ на Україну. Юйчен вважається найбільш високопоставленим експертом по Росії в системі влади КНР. Він працював в СРСР і володіє російською мовою.

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