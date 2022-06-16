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Підтримував напад РФ на Україну: в МЗС Китаю через загрозу зв'язкам із Заходом звільнили дипломата

16 червня 2022, 19:57

Ле Юйчена вважають найбільш високопоставленим експертом з Росії в політичній системі Китаю.

Китай Росія
Заступника голови МЗС Китаю, який підтримував РФ у війні проти України, звільнили через побоювання, пов'язані зі співпрацею Пекіна і заходу / Reuters

У Китаї вирішили звільнити заступника міністра закордонних справ країни Ле Юйчен, який публічно висловлював підтримку військового вторгнення Росії в Україну. Дипломата вважають найбільш високопоставленим експертом з Росії в політичній системі держави. Він розмовляє російською і працював у СРСР. Його звільнили, ймовірно, через побоювання у Пекіні, які пов'язані з можливим нанесенням шкоди зв'язкам із Заходом і світовою економікою.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на уряд Китаю, в МЗС країни звільнили заступника міністра Ле Юйчен, який в публічній сфері заявляв про підтримку нападу РФ на Україну. Юйчен вважається найбільш високопоставленим експертом з Росії в системі влади КНР. Він працював у СРСР і володіє російською мовою.

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За інформацією журналістів, Юйчен могли звільнити через побоювання у Пекіні зближенням з Росією, яка атакувала Україну, і можливістю нанесення шкоди зв'язкам із західним світом і світовою економікою.

Аналітики припускають, що наразі китайському зовнішньополітичному відомству потрібно лідери, які прагнуть до налагодження відносин зі Сполученими Штатами і Європейським Союзом.

Що цікаво, Юйчена називали одним з головних претендентів на пост керівника Міністерства закордонних справ Китаю. Нинішній глава МЗС, 68-річний Ван І може піти на підвищення до Політбюро, і замінити 72-річного Ян Йечі, який вирушає на пенсію.

Раніше в ЗМІ з'явилися відомості, згідно яким Китай збирається провести "спецоперацію" проти Тайваню. Глава КНР Сі Цзіньпін підписав директиву, що дозволяє "невійськове" використання військових сил своєї держави. Тексту рішення опубліковано не було.

Нагадаємо, за інформацією National Post лідер Китаю Сі Цзіньпін раніше поговорив телефоном з російським президентом Володимиром Путіним. Темою розмови стала війна Росії проти України. Повідомляється, що китайський лідер відмовився публічно засудити російську агресію і "закликав до вирішення проблеми шляхом перемовин".

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