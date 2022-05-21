Санкції у РФ досягнуть масового масштабу: восени очікується пік безробіття і звільнень

Деякі компанії вже скорочують свій персонал на 10-20% - експерт / depositphotos.com

У зв'язку із санкціями проти Росії багато підприємств країни почали скорочувати свої витрати. Восени поточного року очікується пік звільнень і безробіття. Росіянам скоротять робочий день, зарплати, а відпустка буде за свій рахунок. Удар припаде по тих напрямках, які найбільше постраждали від обмежень. Про це заявив один з головних експертів з ринку праці у Росії Олександр Сафонов.

Як повідомляє МК, він розповів про те, що роботодавці вже розмірковують над чисельністю колективу і скороченнями. Тому застосовуватимуться методи, які працювали ще в середині 1990-х:

Режим скороченого робочого дня або тижня з відповідним скороченням заробітної плати

Впровадження економії на фонді оплати праці - індексації зарплат і преміальних не буде, зарплати уріжуть за умови зберігання або підвищення навантаження

Відпустка буде за свій рахунок зі збереженням формальної зайнятості працівника.

Пік безробіття очікується на жовтень-листопад

За словами Сафонова, вже восени у Росії очікується пік безробіття. Ті компанії, які до цього терміну не адаптуються до змін на ринку, будуть змушені скорочувати персонал.

"Ми повинні бути готові до поступового збільшення безробіття. Пік припаде на жовтень-листопад, коли всі ресурси стримування безробіття будуть вироблені, і ті компанії, які не знайдуть заміни розриву логістичних ланцюжків, будуть змушені скорочувати персонал. Те, що безробіття зростатиме, це факт неминучий", - зазначив експерт.

Також він додав, що наразі на ринку РФ "період напруженого очікування", тоді як деякі великі компанії вже оголосили про скорочення персоналу на 10-20%.

Скорочується і кількість вакансій. Особливо мова йде про ті напрямки, яких найбільше торкнулися санкції.читайте такожЯкщо Путін не забере війська з України, санкції доб'ють економіку Росії - США

"Наприклад, банківський сектор, страхування. Пішла велика кількість вакансій, пов'язаних з цінними паперами за кордоном. Немає потреби в брокерах", - підкреслив Олександр Сафонов.

Санкції проти Росії

Великобританія запустила новий пакет санкцій щодо оточення президента Росії Володимира Путіна. В обмежувальному списку опинилися колишня гімнастка Аліна Кабаєва, яку в ЗМІ називають "дружиною Путіна", а також його колишня дружина Людмила. Крім того, в списку опинилися й інші особи - родичі глави РФ.

Європейський Союз готує шостий пакет санкцій проти Росії. Серед нових обмежувальних заходів - ембарго на нафту, відключення найбільшого банку РФ Сбербанка від SWIFT і санкції щодо Аліни Кабаєвої та патріарха РПЦ Кирила. Документ обговорюється, оскільки Угорщина продовжує блокувати нафтове ембарго.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок розповіла, що для закінчення війни Росії проти України Москві слід вивести свої війська з території української держави. Санкції щодо РФ можуть бути зняті тільки у разі остаточного припинення повномасштабної військової агресії.

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