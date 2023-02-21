США планують прискорити передачу Abrams Україні: у Держдепі розкрили план

Вашингтон вирішує, яка модель танка буде найкращою для ЗСУ.

M1A2 Abrams / Defense.gov/Joshua Taeckens

США можуть передати Україні танка M1 Abrams з запасів, що зберігаються на складах, заявив перший заступник помічника держсекретаря США з військово-політичних питань Стенлі Браун.

За його словами, Вашингтон вирішують, яка модель танка буде найкращою, і чи будуть брати їх з наявних запасів або ж будуть виробляти. Про це він розповів Breaking Defense.

Американський чиновник каже, що коли наприкінці січня Вашингтон оголосив про передачу Києву 31 танка Abrams, заявили, що це будуть M1A2 і для цього скористаються ініціативою сприяння безпеці України (USAI). Тобто їх закуплять, а не візьмуть із запасів Штатів.

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Він також уточнив, що рішення ще не прийняли остаточно: "Потенційно це може бути комбінацією закуплених і взятих зі складів танків. У нас є Abrams на озброєнні. У нас різні версії Abrams, якісь старі... і я не знаю, які саме отримає Україна".

Такий варіант міг би скоротити терміни поставок американських танків Києву. Журналісти направили запит про коментар Пентагону, але відповіді поки не отримали.

Раніше в ЗМІ повідомляли, що Олаф Шольц після декількох місяців коливань прийняв рішення про передачу танків Leopard Україні. Зазначалося, що Німеччина відправить Києву як мінімум одну роту танків Leopard 2A6. (Танкова рота зазвичай складається з 10 танків, але згідно зі стандартами НАТО вона включає в себе 14 танків).

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відзначають, що бойові танки, які нададуть Україні країни Заходу, допоможуть ЗСУ вести механізовані бойові дії, що дасть можливість завдати поразки окупантам і звільнити українську територію. За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Україні необхідно 300 основних бойових танків, щоб здійснити контрнаступ.

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