Bayraktar на Донбасі – це захист України: Зеленський попередив про нові контрудари ЗСУ

Армія України застосовуватиме Bayraktar та іншу зброю для захисту своєї землі - Зеленський / Офіс президента

Дії України на Донбасі продиктовані захистом територіальної цілісності та суверенітету держави. Наступу немає - Київ тільки відповідає, причому у межах домовленостей щодо припинення вогню. Безпілотники Bayraktar потрібні ЗСУ для захисту, і українські військові застосовуватимуть їх у разі необхідності захищати свою землю. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого візиту до Одеси в п'ятницю, 29 жовтня, він розповів про те, що Україна захищає свою територію і відповідає на виклики виключно в рамках чинного режиму припинення вогню.читайте такожBayraktar - не тільки на Донбасі, а й на півдні та півночі України: у ЗСУ попередили про удар

"Україна захищає свою територію і свій суверенітет згідно з обов'язком і присягою кожного, хто служить сьогодні, хто захищає українську державність. Ми не наступаємо. Ми тільки відповідаємо. До речі, відповідаємо згідно з домовленостями щодо припинення вогню. Саме в цьому форматі і продовжуватиме діяти Україна", - сказав Зеленський.

Також він додав, що безплотники Bayraktar використовуються Збройними силами України для захисту своєї території. Армія їх застосовуватиме і надалі в разі потреби.

"Що стосується БПЛА та іншої зброї, я вважаю, що в Україні вона саме для захисту, і коли українська армія відчуває, що треба захищати свою землю, то вона так і робить. І далі вона діятиме за цим принципом", - підкреслив Володимир Зеленський.

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Застосування ЗСУ безпілотника Bayraktar на Донбасі

Волонтер Роман Доник 26 жовтня повідомив про те, що російські гібридні війська "ДНР" обстріляли позиції ЗСУ в районі населеного пункту Гранітне на Донбасі. У відповідь українські військові підняли в повітря безпілотник Bayraktar і завдали удару у відповідь по противнику, в результаті якого була знищена ворожа гармата.

У Збройних силах України підтвердили, що російські бойовики вдень 26 жовтня застосували гаубиці Д-30 для обстрілу українських позицій в районі Грантного. Два українських військових були поранені, один з них загинув. ЗСУ в якості відповідного заходу за наказом головнокомандувача Валерія Залужного застосували безпілотник Bayraktar.

Франція і Німеччина зробили заяву, згідно з якою у Парижі та Берліні стурбовані загостренням на Донбасі. Вони закликали сторони до стабілізації ситуації в зоні збройної конфронтації і заявили про роботу з врегулювання конфлікту в рамках нормандського формату з метою реалізації Мінських угод.