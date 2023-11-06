США направили атомну субмарину на Близький Схід

Американський атомний підводний човен 5 листопада прибув у зону оперативної відповідальності Центрального військового командування Сполучені Штатів на Близькому Сході.
"5 листопада 2023 року підводний човен класу "Огайо" прибув до зони відповідальності Центрального командування США", - інформує U.S. Central Command в X.
Центральне військове командування США включає Близький Схід, Східну Африку та Центральну Азію.
Ситуація в Ізраїлі
Нагадаємо, що Ізраїль оголосив про розширення наземної операції ЦАХАЛ у Секторі Гази. Армія оборони Ізраїлю продовжить атакувати Гази та околиці міста і закликає місцевих жителів евакуюватися на південь, сказав представник ЦАХАЛ.
ХАМАС пригрозив Ізраїлю новими атаками. Терорист Газі Хамад також визнав існування Ізраїлю "нелогічним" та висловив переконання, що Ізраїль слід "стерти з лиця землі" та додав, що Ізраїль потрібно знищити повністю.
Ізраїль потужно атакує бойовиків ХАМАС у підземних тунелях Гази. Солдати Ізраїлю знищили терористів і скерували повітряні сили в режимі реального часу на удари по цілях і інфраструктурі бойовиків.
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