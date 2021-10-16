Шантаж Газпрому обрушив ринок газу Європи: у Польщі заявили про поворот США щодо СП-2 при Байдені

США після приходу до влади Байдена на 180 градусів поміняли своє ставлення до проекту ПП-2, - Моравецький / Reuters

Зліт цін на газ в Європі-наслідок дій РФ, пов'язаних із запуском газопроводу Північний потік-2, який має відбутися вже найближчим часом. Польща наполягала на небезпеці проекту, проте країни Заходу не проявили належної підтримки ініціативи Варшави. Після приходу до влади у США президента Джо Байдена Вашингтон й зовсім змінив свою негативну точку зору щодо трубопроводу Газпрому. Про це заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Відповідаючи на питання на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, він розповів про те, що різкий сплеск цін на газ пов'язаний з процесами, спрямованими на введення до експлуатації магістралі СП-2. За його словами, країни Західної Європи особливо не підтримували зусилля Варшави щодо зупинки проекту. А США після приходу до влади президента Джо Байдена й зовсім на 180 градусів змінили свою думку з питання газопроводу.Читайте такжеУ Росії заберуть ПП-2, а Газпром сподівається на ФРН: у Польщі назвали сценарій Європи щодо трубопроводу

"У зв'язку з цим дуже шкода, що цей газопровід, ймовірно, незабаром почне функціонувати. І він вже сьогодні є елементом шантажу з боку Росії, шантажу Газпрому, який відкрито і підступно ведеться проти всього ЄС", - додав Моравецький.

Також він підкреслив, що сьогодні Європа стала жертвою ПП-2, у той час, коли Польща попереджала європейські країни про небезпеку російського енергетичного проекту.

Шантаж Газпромом Європи і запуск СП-2

Газовий ринок ЄС з початку серпня занурився в серйозну кризу. Ціни на газ у Європі стали швидко зростати і регулярно досягали рекордних показників. 6 жовтня ціна листопадових ф'ючерсів дійшла до позначки 1924 долара за тисячу кубометрів.

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Того ж дня президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія може збільшити прокачування газу до Європи на 15%. Після цієї заяви ціна на паливо різко знизилася до 980 доларів.

Серед причин газової кризи у Європі називають дефіцит палива, викликаний низькими запасами газу в підземних сховищах після холодної зими і позицію Газпрому, який на тлі запуску Північного потоку-2 відмовляється від додаткового прокачування палива через територію України.

Голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко вважає, що Газпром влаштував шантаж Європи газовим питанням. Як розповів менеджер, на цей рік росіяни зарезервували менше потужностей української ГТС для постачань газу до Європи. Наразі Росія й зовсім поставила ультиматум ЄС: або дешевий газ і запуск Північного потоку-2, або проблеми з постачанням палива через Україну.

У компанії-операторі ГТС України також вважають, що ціни на газ у Європі зросли через політику Газпрому. Російська транснаціональна корпорація намагається виторгувати для себе кращі умови щодо сертифікації ПП-2.

14 жовтня російський віце-прем'єр Олександр Новак заявив, що газопровід Північний потік-2 буде готовий до запуску вже найближчими днями. Ведуться технічні роботи щодо заповнення магістралі газом.

Журналісти Politico повідомили, що адміністрація Байдена не збирається впроваджувати санкції проти Північного потоку-2, на чому наполягає Конгрес США.