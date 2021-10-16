УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Світ

Шантаж Газпрому обрушив ринок газу Європи: у Польщі заявили про поворот США щодо СП-2 при Байдені

16 октября 2021, 18:32

Високі ціни на газ у Європі пов'язані з діями Росії через запуск Північного потоку-2, вважає Матеуш Моравецький.

Північний потік-2
США після приходу до влади Байдена на 180 градусів поміняли своє ставлення до проекту ПП-2, - Моравецький / Reuters

Зліт цін на газ в Європі-наслідок дій РФ, пов'язаних із запуском газопроводу Північний потік-2, який має відбутися вже найближчим часом. Польща наполягала на небезпеці проекту, проте країни Заходу не проявили належної підтримки ініціативи Варшави. Після приходу до влади у США президента Джо Байдена Вашингтон й зовсім змінив свою негативну точку зору щодо трубопроводу Газпрому. Про це заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Відповідаючи на питання на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, він розповів про те, що різкий сплеск цін на газ пов'язаний з процесами, спрямованими на введення до експлуатації магістралі СП-2. За його словами, країни Західної Європи особливо не підтримували зусилля Варшави щодо зупинки проекту. А США після приходу до влади президента Джо Байдена й зовсім на 180 градусів змінили свою думку з питання газопроводу.Читайте такжеУ Росії заберуть ПП-2, а Газпром сподівається на ФРН: у Польщі назвали сценарій Європи щодо трубопроводу

"У зв'язку з цим дуже шкода, що цей газопровід, ймовірно, незабаром почне функціонувати. І він вже сьогодні є елементом шантажу з боку Росії, шантажу Газпрому, який відкрито і підступно ведеться проти всього ЄС", - додав Моравецький.

Також він підкреслив, що сьогодні Європа стала жертвою ПП-2, у той час, коли Польща попереджала європейські країни про небезпеку російського енергетичного проекту.

Шантаж Газпромом Європи і запуск СП-2

Газовий ринок ЄС з початку серпня занурився в серйозну кризу. Ціни на газ у Європі стали швидко зростати і регулярно досягали рекордних показників. 6 жовтня ціна листопадових ф'ючерсів дійшла до позначки 1924 долара за тисячу кубометрів.

Реклама

Того ж дня президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія може збільшити прокачування газу до Європи на 15%. Після цієї заяви ціна на паливо різко знизилася до 980 доларів.

Серед причин газової кризи у Європі називають дефіцит палива, викликаний низькими запасами газу в підземних сховищах після холодної зими і позицію Газпрому, який на тлі запуску Північного потоку-2 відмовляється від додаткового прокачування палива через територію України.

Голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко вважає, що Газпром влаштував шантаж Європи газовим питанням. Як розповів менеджер, на цей рік росіяни зарезервували менше потужностей української ГТС для постачань газу до Європи. Наразі Росія й зовсім поставила ультиматум ЄС: або дешевий газ і запуск Північного потоку-2, або проблеми з постачанням палива через Україну.

У компанії-операторі ГТС України також вважають, що ціни на газ у Європі зросли через політику Газпрому. Російська транснаціональна корпорація намагається виторгувати для себе кращі умови щодо сертифікації ПП-2.

14 жовтня російський віце-прем'єр Олександр Новак заявив, що газопровід Північний потік-2 буде готовий до запуску вже найближчими днями. Ведуться технічні роботи щодо заповнення магістралі газом.

Журналісти Politico повідомили, що адміністрація Байдена не збирається впроваджувати санкції проти Північного потоку-2, на чому наполягає Конгрес США.

viber
Євросоюз новини США новини Польщі Північний потік-2 Матеуш Моравецький
Зараз ви переглядаєте новину «Шантаж Газпрому обрушив ринок газу Європи: у Польщі заявили про поворот США щодо СП-2 при Байдені». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
ПриватБанк змінив правила грошових переказів з картки на картку: що потрібно знатиПриватБанк змінив правила грошових переказів з картки на картку: що потрібно знати Свати повертаються: з'явився трейлер 7 сезонуСвати повертаються: з'явився трейлер 7 сезону Україну накриє мокрим снігом та дощами: де і коли чекати негодиУкраїну накриє мокрим снігом та дощами: де і коли чекати негоди Речі, які повинні зникнути з життя жінки після 50 роківРечі, які повинні зникнути з життя жінки після 50 років 100 гривень за кг: улюблений продукт українців рекордно подорожчав100 гривень за кг: улюблений продукт українців рекордно подорожчав

Останні новини

21:09

У місті вже просто біда: в Одесі сумна ситуація з коронавірусом

20:37

Жорсткий карантин і рішення щодо транспорту: Запоріжжя опиниться в "посиленій" червоній зоні Відео

20:36

Знайшли мертвим у будинку: ЗМІ розповіли про загадкову смерть відомого дипломата в Києві Відео

20:02

У Росії більш ніж 15 осіб померло після отруєння спиртом

19:46

Пенсіонерка-тусовщиця: у Києві померла знаменита модель і світська левиця

Реклама
19:33

Міграційний удар та захист від Лукашенка і Путіна: у Польщі пояснили плани щодо кордону з Білоруссю Відео

19:21

На цій планеті занадто багато людей Погляд

19:18

Опалювальний сезон: у Кабміні б'ють на сполох через брак вугілля

18:49

Київ захлесне пік захворюваності COVID-19: Рубан назвав терміни посилення карантину Відео

18:44

Саакашвілі стало зле: експрезидент Грузії погодився на вимоги лікарів

18:32

Шантаж Газпрому обрушив ринок газу Європи: у Польщі заявили про поворот США щодо СП-2 при Байдені Відео

18:06

У Чернівцях на ходу обстріляли автомобіль, є постраждалі

17:55

Українцям можуть зменшити пенсії: кому не пощастить Відео

17:43

Прикмети на 17 жовтня: що не можна робити в Єрофєєв день і як не потрапити в біду Відео

17:32

У Польщі в моторошній ДТП загинула українка

17:08

Водій-неадекват вигнав пасажирів: у Запоріжжі покарали матюкливого маршрутника Відео

16:52

Червона зона і жорсткий карантин: в Одесі назвали сценарій зупинки навали COVID-19 на місто Відео

16:41

Як невакцинованим потрапити в інше місто з 21 жовтня: Ляшко назвав єдину умову Відео

15:58

Україна "задавить" Росію в Гаазі: Кулеба жорстко попередив Москву про потужний удар Відео

15:55

М'яка зима і безсніжний Новий рік: синоптик уточнила прогноз погоди для України на кілька місяців

Реклама
15:45

У Києві п'яний водій вантажівки збив двох людей: постраждав відомий історик, його друг загинув

15:22

Наймодніші чоботи зима 2021 2022, в яких захочеться крокувати хоч на край світу Фото

15:05

Путін закинув ноги на стіл і збиткується з Заходу Погляд

15:00

Гороскоп на 17 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: грошові надходження, плітки або ревнощі Відео

14:47

Газова криза ще стрясе Європу: у РФ вибухнули умовою для ЄС щодо газу і закликали до "діалогу" Відео

14:36

Кривава стрілянина в Києві: невідомі зрешетили маршрутку, є поранений

14:31

Україна готується до великої війни: Арестович повідомив про опрацювання 9 сценаріїв агресії РФ Відео

13:44

Обов'язкова вакцинація: у МОЗ розповіли, як отримати довідку про протипоказання Відео

13:25

Пив пиво у вагоні і буянив у поїзді: у Харкові машиніст метро побив п'яного пасажира Відео

13:10

Суддя шоу Танці з зірками Максим Чмерковський розповів, як у дитинстві мало не втратив ногу Відео

12:31

Ківа згадав Бандеру і влаштував стрілянину з феєрверком Відео

11:59

Ляшко попередив українців про масові карантинні рейди: за відсутність маски штрафуватимуть Відео

11:54

Масова вакцинація в обмін на скасування маскового режиму: Ляшко назвав сценарій послаблення карантину Відео

11:36

Вогняна ДТП на Закарпатті: серед жертв - учасниця угорського талант-шоу та футболістка з Чопа

11:06

Гарбуз на Хеллоуїн своїми руками: як зробити найстрашнішу Відео

11:01

В Індонезії під час вивчення річки потонули 11 дітей

10:59

Фінансовий гороскоп на тиждень 18-24 жовтня: несподіване багатство, борги або вигідна пропозиція Відео

10:46

Учасниця шоу Холостяк перемогла в конкурсі Міс Україна Всесвіт 2021: як виглядає красуня

10:23

"Жодних команд не треба": Данілов зробив заяву про вогонь у відповідь по бойовиках "ЛДНР" на Донбасі

09:44

У США тимчасово перестали робити підліткам щеплення вакциною Moderna: у чому причина

Реклама
09:26

На Закарпатті в страшній аварії живцем згоріли патрульний, військовий і дві дівчини 17 і 18 років

09:19

Гороскоп на 16 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: помилки минулого або перевірка на міцність Відео

09:12

Значення імені Денис: доля, характер і сумісність

08:43

"У нас буде 10 складних днів": в РНБО розповіли, коли чекати на початок піку нової хвилі COVID-19 Відео

08:24

Коронавірус в Україні 16 жовтня: за добу виявили майже 13 тис. нових заражених COVID-19

07:52

У США заявили, що вакцинація в 11 разів знижує ризик смерті від наслідків коронавірусу Відео

07:45

Крах імперії: чи можливий дефолт США Погляд

07:21

Путін нервує через Північний потік-2, його шантаж не працює - Вітренко

07:10

Синоптики пообіцяли українцям на вихідні сонце і заморозки

06:29

Шлях до зловживань та протестів, або Що не так із вакцинацією освітян Погляд

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять