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США розпочали стеження за Росією: до Європи перекинули розвідувальний літак

Анна Косик
23 серпня 2024, 21:41
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Літак-розвідник вже здійснив годинний політ у Балтійському регіоні, що межує з Росією та сусідньою Білоруссю.
RC-135, карта
Проліт американського розвідника зафіксували по сусідству до Росії / Колаж: Главред, фото: скрін з Flightradar24, United States Air Force

Американський літак, що спеціалізується на зборі сигналів розвідки, прибув до Європи в рамках щорічної трансатлантичної місії з оцінки радарів противника. Як пише видання Newsweek, 20 серпня служба відстеження літаків Flightradar24 зафіксувала його перший проліт.

Борт вже пробув у небі Балтійського регіону, що межує з Росією та сусідньою Білоруссю, годину часу.

Літак Combat Sent збирає дані електронної розвідки. У повітряних силах кажуть, що вони можуть за його допомогою знаходити та ідентифікувати іноземні військові наземні, морські та повітряні радіолокаційні сигнали, які аналізуються автоматично та бортовими офіцерами радіоелектронної боротьби, що дозволяє їм обробляти кілька сигналів одночасно.

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Розвідувальні дані, зібрані Combat Sent, допомагають визначити "детальні робочі характеристики та можливості" іноземних військових радарів. Це дозволяє планувальникам оборони США розробляти методи ухилення та обладнання, які можуть "виявляти, попереджати або перемогти" системи противника.

Що таке Newsweek?

Newsweek - щотижневий американський журнал з ліберальним ухилом, один із трьох найбільших щотижневих журналів країни. Друкувався у Нью-Йорку з 1933 по 2012 рік. Виходив англійською мовою в США, Європі, Близькому Сході, Африці та Азії. В інших країнах світу виходив на 12 різних мовах. За розповсюдженням і тиражем був другим найбільшим виданням серед тижневиків новин у США після журналу "Time". Починаючи з 2012 року журнал доступний лише онлайн, для всіх платформ і пристроїв. Newsweek дає детальний аналіз, новини та думки щодо міжнародних питань, технології, бізнесу, культури і політики, пише Вікіпедія.

Рішення і заяви США щодо агресора Росії

Після того, як українські військові пішли у наступ на Курську область координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому США Джон Кірбі дав Путіну одну пораду, за допомогою якої він зможе повернути всі території в Курській області: хай він забирається під три чорти з України та припиняє війну.
Напередодні у США та декількох західних країнах вирішили провести великий обмін ув'язненими з Росією. У списках значаться 24 людини, серед яких російський убивця Вадим Красіков і заарештований російським режимом опозиціонер Володимир Кара-Мурза.

Після обміну політв'язнями сам президент США Джо Байден закликав російського диктатора Володимира Путіна "зупинитися". Про це він сказав, коли зустрів літак із трьома американцями.
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