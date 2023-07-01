"Сенс війни множиться на нуль": експерт розкрив сценарій розгрому РФ

Російський соціолог, політолог, автор книг Ігор Ейдман розповів про те, що може призвести до розгрому російських окупаційних військ в Україні.
"Розгром буде зафіксований вже в суспільній свідомості росіян і в свідомості правлячої верхівки, якщо навіть РФ просто відкинуть на позиції минулого року. Про Крим я вже не кажу, це само собою", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.
Експерт вважає, що диктатор Володимир Путін всі свої сили направить на те, щоб всіляко заморозити війну, намагаючись відстояти хоча б те, що вже захопив в Україні.
"Він (Путін, - ред.) намагається якось виправдати цю війну тим, що вони захопили і анексували вже якісь шматки українських областей. Нехай не все, що хотіли, але хоч щось. Якщо у них це відіб'ють, то сенс цієї війни для правлячої верхівки і російського суспільства відразу множиться на нуль", — додав Ейдман.
Хто такий Ігор Ейдман
Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.
З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова.
З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД).
У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти".
У 2011-му році переїхав до Німеччини.
Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"
Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".
Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що війна в Україні завершиться з поверненням до кордонів станом на 1991 рік. Якщо не буде повернуто під контроль Києва Крим чи Донбас, війна триватиме.
"Завершити цю війну можна тільки одним шляхом - це повернення кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року", - сказав він.
Війна Росії проти України триватиме до 2024 року. При цьому жодна зі сторін не здобуде перемоги, але обидві відмовляться вести переговори про припинення конфлікту. Про це йдеться в "злитих" в Мережу секретних матеріалах розвідки США, пише The Washington Post.
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