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Чи зможе Європа самотужки захиститися від РФ: у ЗМІ зробили прогноз

Руслан Іваненко
5 травня 2025, 20:27
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Як європейські країни збільшують військові бюджети та модернізують армії на тлі загрози з боку Росії.
НАТО, Patriot
НАТО в Європі активізує оборонні зусилля / Колаж: Главред, фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua, US Army

Читайте в матеріалі:

  • Як НАТО готується до можливого зіткнення з Росією
  • Чи зможе Європа захистити себе без США
  • Які країни в Європі найбільше посилюють оборону

У країнах Європи, що входять до НАТО, посилюється підготовка до потенційного зіткнення з Росією. Як повідомляє CNN, причиною цього стали сигнали від адміністрації Дональда Трампа, яка дала зрозуміти союзникам, що Сполучені Штати можуть відмовитися від гарантій безпеки, які діяли десятиліттями.

Видання зазначає, що за останні три місяці Білий дім здійснив різкий перегляд зовнішньої політики США, пообіцяв скоротити військову присутність у Європі та висловив підтримку завершенню війни Росії проти України — навіть за умови потенційної передачі частини українських територій Москві.

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"Європа жила протягом 80 років у ситуації, коли мир вважався чимось само собою зрозумілим. І, очевидно, вважалося, що мир дістається безкоштовно. Тепер, раптово, після вторгнення в Україну, ми усвідомили, що мир потрібно захищати", — заявив в інтерв’ю CNN генеральний директор європейської оборонної компанії Leonardo та колишній міністр Італії Роберто Чінголані.

На тлі невизначеності щодо майбутньої ролі США в Європі, на континенті активізувалися оборонні ініціативи. За даними CNN, хоча європейські армії мають потенціал для часткового заповнення можливого вакууму після відходу США, для цього потрібні значні фінансові вкладення та досвід.

Франція, Велика Британія та Німеччина вже почали інвестувати у модернізацію своїх армій після тривалого періоду занепаду, який розпочався після Холодної війни. Утім, результатів цих зусиль слід очікувати не раніше ніж за кілька років.

Більш рішуче реагують країни, що межують із Росією. Зокрема, Польща була названа адміністрацією Трампа прикладом оборонної самодостатності.

Чи зможе Європа самотужки захиститися від РФ: у ЗМІ зробили прогноз
итрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Зараз більшість американських сухопутних і авіаційних баз у Європі розташовані в Німеччині, Італії та Польщі. Ці бази є важливою частиною стримування російської агресії, а також підтримують операції на Близькому Сході завдяки інфраструктурі в Туреччині, Греції та Італії.

CNN наголошує, що ключовим елементом європейської безпеки залишається її ядерний арсенал. На початку повномасштабного вторгнення Росії президент Путін неодноразово натякав на можливе застосування ядерної зброї, що викликало глобальну тривогу. Згодом ці побоювання дещо стихли через затяжний характер бойових дій на сході України.

Загроза нападу Росії на країни Європи - останні новини

Раніше Главред писав, що у випадку поразки України, або стійкого припинення вогню, за якого країна-агресорка Росія відтягне значну частину своєї боєздатної армії і перекине її в інше місце, Європа ризикує стати об'єктом реальної загрози.

Напередодні стадо відомо, що політика Трампа може призвести до серйозної зміни характеру війни. Як переконаний російський журналіст, політолог, політичний філософ Олександр Морозов, такі дії Штатів можуть розв'язати руки Путіну. Цілком ймовірно, що в такому разі вже до кінця 2025 року ми дійсно побачимо французьких і шведських спецпризначенців, які воюють в Україні не як окремі добровольці-волонтери, а як повноцінні підрозділи.

Нагадаємо, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін нещодавно повідомив, що Європа має готуватись до війни з РФ.

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Що відомо про CNN?

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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